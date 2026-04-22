Prestasi membanggakan kembali ditorehkan generasi muda madrasah. Siswa MAN Insan Cendekia Tapanuli Selatan (Tapsel) berhasil mengukir capaian tingkat nasional di tengah kompetisi ketat yang diikuti ratusan peserta dari seluruh Indonesia.

Tim Riset MAN IC Tapsel meraih Medali Perak bidang lingkungan dalam ajang Nasional Essay Competition 2 Tahun 2026. Kompetisi itu diselenggarakan oleh Universitas Negeri Malang bekerja sama dengan Pusat Riset Siswa, Mahasiswa dan Akademisi.

Ajang bergengsi tersebut diikuti ratusan peserta lintas jenjang dan daerah. Dari jumlah tersebut, hanya 20 peserta terbaik yang lolos ke tahap presentasi final yang digelar di Gedung Malang Creative Center.

Tim Riset MAN IC Tapsel terdiri atas Aqila Pratama Hasibuan (kelas X.4) sebagai ketua tim dan Sahira Latifa (kelas XI.2) sebagai anggota. Keduanya berhasil menembus babak final yang berlangsung pada 18 hingga 19 April 2026.

Kepala MAN IC Tapsel, Abdul Hakim Siregar, mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menilai, prestasi ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan madrasah dalam melahirkan generasi unggul yang peka terhadap isu lingkungan.

Pada babak final, tim mempresentasikan karya ilmiah berjudul "Inovasi SEMORA : Model Reforestasi presisi cerdas sebagai Solusi Krisis Ketahanan Lingkungan di Indonesia khususnya Sumatera Utara", yang dinilai mampu menawarkan pendekatan baru terhadap persoalan ekologis di daerah rawan bencana.

“Karya ilmiah solusi krisis ketahanan lingkungan karya siswa MAN IC Tapsel ini mendapat perhatian dari dewan juri.

Sehingga, Tim Riset MAN IC Tapsel di bawah asuhan Mis Ariska Ainun Jamila Rambe sebagai guru pembimbing dinobatkan sebagai juara 2 Nasional Essay Competition 2 Tahun 2026 dengan meraih Medali Silver,” kata Abdul Hakim di Tapsel dilansir dari siaran pers Kemenag, Rabu (22/4/2026).

Menurut Abdul Hakim, keberhasilan tersebut bukanlah hasil instan, melainkan buah dari sistem pendidikan yang terstruktur dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa secara menyeluruh.

"Keberhasilan ini tidak terlepas dari kompetensi dan komitmen guru dalam mendidik dan membimbing siswa," tuturnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para siswa dan guru pembimbing yang telah berkontribusi dalam mengharumkan nama sekolah dan daerah di kancah nasional.

Di sisi lain, Aqila Pratama Hasibuan mengungkapkan bahwa pemilihan topik riset tidak lepas dari realitas yang dihadapi masyarakat Sumatera Utara, khususnya terkait bencana banjir dan tanah longsor yang kerap terjadi.

Sementara itu, guru pembimbing tim, Mis Ariska Ainun Jamila Rambe, turut menyampaikan kebanggaannya atas capaian anak didiknya.

"Untuk bisa Meraih Juara 2 dalam bidang lingkungan di tingkat Nasional, bukanlah hal yang mudah," katanya.