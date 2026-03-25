Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melakukan silaturahmi Idulfitri ke sejumlah pesantren pendiri Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, Rabu (25/3/2026).

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum sosialisasi rencana Muktamar NU yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.

Dalam rangkaian kunjungan itu, Gus Ipul mendatangi tiga pesantren bersejarah, yakni Pesantren Tebuireng, Pesantren Tambakberas, dan Pesantren Denanyar. Ia menyebut silaturahmi ini sebagai bagian dari ikhtiar menjaga hubungan dengan para ulama sekaligus memohon doa restu untuk kelancaran agenda organisasi, termasuk Muktamar NU dan Munas/Konbes yang direncanakan berlangsung pada April 2026.

“Silaturahmi ini menjadi bagian dari upaya menjaga hubungan dengan para masyayikh serta memohon doa restu agar seluruh agenda organisasi berjalan lancar dan membawa maslahat,” ujar Gus Ipul.

Kunjungan diawali dengan sowan ke kediaman KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) di lingkungan Pesantren Tebuireng. Di lokasi ini, Gus Ipul juga melaksanakan salat Magrib berjemaah di masjid utama yang didirikan oleh pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari.

Menurutnya, Tebuireng memiliki nilai historis penting bagi perjalanan NU dan bangsa Indonesia. Ia menilai keberadaan bangunan dan tradisi yang tetap terjaga menjadi pengingat akan akar perjuangan ulama.

“Di Tebuireng kita bisa merasakan nilai-nilai perjuangan dan keteladanan para pendiri yang masih hidup hingga sekarang,” katanya.

Di Tebuireng, Gus Ipul juga bertemu dengan KH Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin) yang turut hadir dalam kegiatan silaturahmi tersebut.

Selanjutnya, ia melanjutkan kunjungan ke Pesantren Tambakberas dan bertemu sejumlah ulama, di antaranya KH Hasib Wahab, KH Achmad Hasan, dan KH Abdurrozak Sholeh. Rangkaian silaturahmi kemudian ditutup di Pesantren Denanyar dengan menemui KH Abdussalam Shohib (Gus Salam).

Selain bersilaturahmi, Gus Ipul juga melakukan ziarah ke makam KH Bisri Syansuri, Rais Aam ke-3 PBNU, yang berada di kompleks pemakaman pesantren Denanyar. Di lokasi tersebut juga terdapat makam sejumlah tokoh penting, termasuk KH Ahmad Yusuf Cholil dan KH Muhammad Iskandar.

Gus Ipul menegaskan bahwa kegiatan silaturahmi dan ziarah ke pesantren-pesantren pendiri NU bukan sekadar tradisi Lebaran, tetapi juga bagian dari upaya merawat sanad keilmuan dan menjaga nilai-nilai perjuangan organisasi.

“Pesantren-pesantren ini menjadi sumber keteladanan. Dari sini kita belajar tentang keikhlasan dan tanggung jawab menjaga NU agar terus memberi manfaat bagi umat dan bangsa,” ujarnya.