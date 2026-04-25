Seminar Nasional yang digelar di UIN Walisongo Semarang menjadi ruang penting bagi para intelektual Muslim untuk membahas relasi Islam dan disrupsi digital, sekaligus merumuskan solusi nyata atas berbagai tantangan sosial-keagamaan kontemporer.

Dalam momentum tersebut, Asosiasi Dosen Pergerakan Indonesia (ADP) meluncurkan dua buku strategis bertajuk “Islam dan Transformasi Sosial” serta “Islam Cinta, Kesetaraan dan Ekoteologi”.

Peluncuran dilakukan secara simbolik di Gedung Rektorat Lantai 4 Kampus 3, Sabtu (25/4/2026), di hadapan ratusan peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Kegiatan itu merupakan bagian dari agenda nasional ADP yang berlangsung selama 24–26 April 2026.

Tidak sekadar forum akademik, acara tersebut menegaskan peran strategis kalangan dosen dan intelektual dalam membaca ulang arah keberagamaan di tengah percepatan teknologi digital.

Buku pertama, “Islam Cinta, Kesetaraan dan Ekoteologi”, menghadirkan perspektif Islam sebagai agama kasih sayang (rahmah) yang menekankan moderasi beragama, kesetaraan gender, serta kesadaran ekologis.

Gagasan itu menjadi penting di tengah meningkatnya krisis lingkungan dan polarisasi sosial yang membutuhkan pendekatan keagamaan yang lebih inklusif.

Sementara itu, buku kedua, “Islam dan Transformasi Sosial: Percikan Pemikiran Para Intelektual Pergerakan Indonesia”, mengupas bagaimana Islam merespons perubahan sosial yang cepat, termasuk dampak teknologi digital dan kecerdasan buatan.

Buku tersebut menyoroti pentingnya pendekatan multidisipliner serta peran ijtihad dalam menghadapi realitas baru.

Ketua Umum ADP, Abdurrahman Mas’ud, menyebut kedua buku ini sebagai refleksi kolektif intelektual Muslim dalam memahami dinamika keberagamaan di Indonesia.

"Buku ini adalah percikan pemikiran para intelektual pergerakan yang berupaya menawarkan solusi atas berbagai persoalan sosial dan keagamaan di Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, konflik bernuansa agama tidak dapat dipahami secara sederhana karena berkaitan erat dengan faktor politik, ekonomi, dan konstruksi sosial.

Dalam kondisi tersebut, agama sering kali hadir dalam dua wajah sekaligus: sebagai sumber kedamaian dan potensi konflik.

Karena itu, rekonstruksi pemahaman keagamaan menjadi kebutuhan mendesak. Konsep Islam cinta yang diangkat dalam buku pertama diposisikan sebagai pendekatan strategis untuk membangun kehidupan beragama yang damai, toleran, dan berkeadaban.

Adapun buku kedua menekankan pentingnya pendidikan, integrasi ilmu, serta pendekatan lintas disiplin dalam menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks.

Peluncuran buku berlangsung dalam suasana khidmat, diawali dengan pembacaan ayat suci Alquran, menyanyikan lagu kebangsaan, serta Mars UIN Walisongo dan Yalal Wathan.

Momentum itu sekaligus mencerminkan sinergi antara organisasi profesi, perguruan tinggi, dan pemerintah dalam membangun arah keberagamaan yang konstruktif.

Selain seminar dan peluncuran buku, rangkaian kegiatan ADP juga diisi dengan diskusi akademik, perumusan rekomendasi, serta agenda organisasi menuju Musyawarah Nasional.

Hal tersebut menegaskan gerakan intelektual tidak berhenti pada wacana, tetapi diarahkan pada langkah konkret di ruang publik.