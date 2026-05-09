Upaya memperkuat perlindungan santri terus digencarkan. Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kini mewajibkan seluruh pondok pesantren (ponpes) menerapkan sistem ramah anak sebagai langkah preventif terhadap kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Islam.

Kebijakan tersebut ditegaskan langsung oleh Ajrum Firdaus yang menekankan pentingnya menciptakan ruang aman bagi para santri.

"Kita jangan sampai terjadi kekerasan seksual dialami di lingkungan ponpes," kata Kepala Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kemenag Lebak Ajrum Firdaus di Lebak, dalam pernyataannya kepada wartawan, Sabtu (9/5/2026).

Penguatan Sistem dan Pengawasan

Kemenag Lebak menyatakan, upayaitu tidak hanya sebatas imbauan, tetapi juga diikuti dengan langkah konkret berupa pemenuhan sarana dan prasarana pendukung lingkungan ramah anak di pesantren.

Selain itu, pembinaan terhadap pengelola pesantren terus dioptimalkan.

Pihaknya secara bertahap memenuhi kebutuhan sarana prasarana ponpes agar menerapkan lingkungan yang ramah terhadap anak.

Selain itu mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan kepada kiai dan ustadz guna melindungi dan memberi rasa aman kepada para santri yang tengah mendalami ilmu agama Islam.

Dalam pembinaan itu, kata dia, diharapkan pengelola ponpes baik kiai dan ustadz dapat menanamkan akhlak, tauhid, dan akidah kepada santri.

Pesantren merupakan pusat lembaga pendidikan agama Islam, kata dia, sehingga harus menjadi teladan untuk membentuk akhlak karimah di masyarakat.

Pembinaan Berkala dan Nol Kasus

Pengawasan dilakukan secara sistematis dan berkala. Kemenag Lebak membagi wilayah pembinaan menjadi enam zona yang mencakup ribuan pesantren.

"Kami melakukan pembinaan dan pengawasan per triwulan di enam zona dengan jumlah 2.020 ,ponpes terdiri dari pesantren tradisional dan modern. Kami beberapa tahun terakhir ini juga tidak menerima laporan adanya korban kekerasan seksual di lingkungan pesantren," katanya.

Pernyataan tersebut menjadi indikator penting bahwa sistem pengawasan yang berjalan mulai menunjukkan dampak positif dalam menciptakan lingkungan pesantren yang lebih aman.

Ponpes Ramah Anak Mulai Berkembang

Sejumlah pesantren di Lebak telah lebih dulu mengadopsi konsep ramah anak. Di antaranya Pesantren Latansa Mashiro, Pesantren Almizan, Pesantren Manahijussadat, dan Pesantren Al Azhar.

Ia mengatakan kebanyakan pesantren ramah anak memisahkan asrama atau tempat tinggal antara santri laki-laki dan perempuan.

Selain itu pengajarnya bila perempuan ditangani oleh perempuan dan sebaliknya bila laki-laki ditangani oleh laki-laki.

"Kami menargetkan ke depan seluruh ponpes di Lebak bisa menerapkan sistem ramah anak, sehingga terbebas dari tindakan kekerasan seksual," katanya.

Di tingkat implementasi, Pesantren Latansa Mashiro Rangkasbitung menjadi salah satu contoh penerapan sistem tersebut. Sekretariat Ponpes Latansa Mashiro Rangkasbitung Suhendy Rochaendy, menegaskan lingkungan aman dan disiplin menjadi fondasi utama pembelajaran.

Dia mengatakan pihaknya melakukan penerapan lingkungan ramah anak agar santri bisa konsentrasi belajar saat menimba ilmu pengetahuan dengan aman dan nyaman.

Pesantren Latansa Mashiro yang yang masuk kategori pesantren modern menerapkan sistem santri selama 24 jam berada di lingkungan pesantren dan harus memiliki jiwa disiplin dengan mentaati semua aturan yang ketat, seperti tidak boleh bolos atau meninggalkan pesantren tanpa izin pengelola.

"Semua santri yang melakukan pelanggaran itu akan mendapat bimbingan agar mereka tidak mengulangi lagi perbuatan yang salah. Itu teguran untuk mendisiplinkan jiwa mereka," ujarnya.

Komitmen Jangka Panjang

Kebijakan ponpes ramah anak ini menjadi bagian dari komitmen jangka panjang pemerintah dalam memperkuat sistem pendidikan Islam yang tidak hanya unggul secara akademik dan spiritual, tetapi juga aman secara psikologis dan sosial.