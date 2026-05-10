Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, terus memperkuat fondasi pendidikan berbasis nilai-nilai keislaman dengan meluncurkan program strategis beasiswa bagi 1.000 anak penghafal Alquran.

Langkah itu bukan sekadar program pendidikan, tetapi bagian dari visi besar membentuk generasi Qurani yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong lahirnya generasi yang menjadikan Alquran sebagai pedoman hidup.

"Pemerintah Kabupaten Kutim berkomitmen dalam mendukung lahirnya generasi qurani melalui program pendidikan yang saat ini dilaksanakan di berbagai jenjang pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta," ujar Ardiansyah di Sangatta, Minggu (10/5/2026).

Program beasiswa itu merupakan bagian dari 50 program unggulan pemerintah daerah. Fokusnya tidak hanya pada pemberian bantuan finansial, tetapi juga pada pembentukan karakter berbasis nilai-nilai Alquran.

Beasiswa sebagai Investasi Peradaban

Pemberian beasiswa bagi para penghafal Alquran dinilai sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

Dalam perspektif Islam, menghafal Alquran bukan sekadar kemampuan akademik, melainkan proses internalisasi nilai-nilai ilahiah dalam kehidupan sehari-hari.

Menghafal Alquran diharapkan mampu membentuk pribadi yang memahami, mengamalkan, serta menjadikan ajaran Allah sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan.

Dengan demikian, generasi muda tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga kekuatan moral dan spiritual.

"Beasiswa bagi 1.000 anak penghafal Alquran merupakan bentuk perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap generasi muda yang mencintai dan menjaga Alquran. Sedangkan untuk mekanisme dan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan," ujar Ardiansyah.

Dorong Sekolah Negeri Gelar Khataman Quran

Tidak hanya berhenti pada program beasiswa, Pemkab Kutim juga mendorong penguatan budaya religius di lingkungan sekolah.

Salah satunya melalui kegiatan khatmul Quran yang diharapkan dapat diadopsi secara luas, termasuk di sekolah negeri.

Momentum tersebut terlihat saat bupati menghadiri kegiatan Khatmul Quran di SD Islam Terpadu Daarussalam Sangatta.

Ia menilai kegiatan semacam itu menjadi sarana penting dalam membangun keseimbangan antara kecerdasan akademik dan spiritual siswa.

"Sekolah yang menggelar kegiatan keagamaan seperti khataman, merupakan bentuk dukungan agar lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat dalam pendidikan agama," ujarnya.

Khataman Jadi Ajang Pembuktian Kompetensi Santri

Kegiatan khataman di SD Islam Terpadu Daarussalam Sangatta menjadi momen penting bagi para santri yang telah menuntaskan pembelajaran Alquran.

Mereka tidak hanya diuji kemampuan membaca, tetapi juga pemahaman terhadap kandungan ayat.

Sebanyak 220 santri dari kelas II hingga kelas VI mengikuti kegiatan ini. Mereka menampilkan kemampuan membaca Alquran secara tartil, memahami terjemahan (turjuman), serta hafalan (tahfiz) mulai dari juz 1–16, juz 29, hingga juz 30.

Ajang itu sekaligus menjadi indikator keberhasilan metode pembelajaran Alquran yang diterapkan sekolah, serta bukti bahwa pendidikan berbasis nilai keagamaan dapat berjalan seiring dengan kurikulum formal.

Membangun Generasi Qurani di Tengah Tantangan Zaman

Di tengah tantangan globalisasi dan krisis moral yang kian kompleks, langkah Pemkab Kutim ini menjadi contoh konkret bagaimana pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam membangun generasi berkarakter.

Program beasiswa tahfiz dan penguatan kegiatan keagamaan di sekolah diharapkan menjadi benteng moral sekaligus motor penggerak lahirnya generasi Qurani yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri.