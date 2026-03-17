Perdebatan hangat mewarnai platform media sosial X terkait keberadaan hari libur Islam di fitur teknologi Amerika Serikat (AS) dan kebijakan sekolah di Inggris. Polemik ini memicu diskusi luas mengenai batas antara melestarikan warisan budaya lokal dan merangkul pluralisme di tengah masyarakat Barat yang kian majemuk.

Kritik pertama bermula dari sejumlah pemengaruh (influencer) AS, salah satunya Avery Daye, yang mempertanyakan mengapa hari libur Islam secara otomatis muncul pada kalender perangkat Apple di Amerika Serikat.

Gelombang protes serupa juga disuarakan di Inggris oleh Samantha Smith. Ia melontarkan kritik keras terhadap sejumlah sekolah di wilayah Tower Hamlets dan Birmingham yang memutuskan untuk meliburkan siswanya pada perayaan Idulfitri. Smith menyoroti bahwa Idulfitri bukanlah hari libur resmi nasional (non-statutory holiday) di Inggris.

Fakta Sistem Opsional dan Otonomi Lokal

Menanggapi keriuhan tersebut, sejumlah pihak meluruskan miskonsepsi yang beredar. Terkait aplikasi kalender Apple, perusahaan teknologi raksasa tersebut sejatinya menyediakan fitur kalender alternatif opsional untuk berbagai agama dan budaya, termasuk kalender Islam, Ibrani (Yahudi), dan China.

Fitur ini bersifat fleksibel, di mana pengguna dapat dengan mudah menonaktifkannya (toggle off) melalui pengaturan jika tidak membutuhkannya.

Sementara itu, terkait polemik sekolah di Inggris, kebijakan libur Idulfitri sepenuhnya merupakan wewenang otonomi daerah. Sekolah-sekolah tersebut tetap memenuhi syarat wajib undang-undang pendidikan, yakni 190 hari efektif belajar dalam setahun, melalui penyesuaian jadwal yang diputuskan secara lokal.

Asas Timbal Balik dan Toleransi

Para pendukung kebijakan inklusif di X tidak tinggal diam. Mereka memberikan perspektif perbandingan dengan menunjuk negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, seperti Indonesia dan Pakistan.

Di negara-negara tersebut, perayaan agama minoritas seperti Natal secara resmi diakui dan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Fakta ini digaungkan untuk mendesak adanya asas timbal balik (reciprocity) dan toleransi beragama dari masyarakat Barat.