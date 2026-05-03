Gelombang pertama jemaah haji asal Iran tiba di Kota Suci Madinah dengan sambutan hangat dari otoritas Arab Saudi, menandai dimulainya musim haji 2026 sekaligus memberi sinyal positif mencairnya hubungan diplomatik kedua negara.

Dilansir dari IRNA, Minggu (5/3/2026), sebanyak 260 jemaah Iran yang tergabung dalam rombongan pertama memasuki Madinah pada awal pekan ini untuk menunaikan ibadah haji 1447 Hijriyah di Arab Saudi.

Kedatangan mereka disambut dalam sebuah seremoni resmi yang dihadiri pejabat Kementerian Haji dan Umrah Saudi, Konsul Jenderal Iran di Jeddah, perwakilan Organisasi Haji dan Ziarah Iran di Saudi, serta pimpinan markas Madinah.

Para jemaah yang berasal dari Provinsi Golestan itu sebelumnya bertolak dari Bandara Imam Khomeini pada Senin (27/4/2026) malam.

Setibanya di Madinah, mereka langsung ditempatkan di Peninsula Worth Hotel dalam suasana penuh kekhusyukan dan kebahagiaan. Setelah itu, para jemaah berjalan kaki menuju Masjid Nabawi untuk melaksanakan salat Isya dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW.

Perwakilan Organisasi Haji dan Ziarah Iran, Nasser Hoveyzavi, mengapresiasi sambutan hangat dari pihak Saudi. Ia menegaskan kesiapan pihaknya dalam memberikan layanan optimal bagi rombongan jemaah berikutnya yang dijadwalkan tiba dalam beberapa hari dan pekan ke depan.

Sementara itu, Kepala Markas Madinah, Mohammad Amin Rahmani, menyatakan harapannya agar seluruh jemaah Iran dapat menjalani ibadah haji dengan lancar, nyaman, dan penuh martabat.

Lonjakan Kedatangan Jemaah

Rahmani mengungkapkan proses operasional haji dan pengiriman jemaah Iran ke Madinah terus berlangsung. Hingga Jumat malam (1/5/2026), lebih dari 6.500 jemaah Iran telah tiba di kota Nabi Muhammad SAW.

Menurutnya, kedatangan jemaah dilakukan secara bertahap sesuai perencanaan. Hingga saat ini, sebanyak 53 kloter telah masuk ke Madinah dan para jemaah ditempatkan di sembilan hotel yang telah disiapkan.

Ia juga menyebutkan sejumlah rapat koordinasi telah digelar dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pengelola bandara, konsumsi, logistik, akomodasi, hingga transportasi guna memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Dari Berbagai Provinsi

Jemaah haji Iran diberangkatkan dari berbagai wilayah, termasuk Azerbaijan Timur dan Barat, Ilam, Khorasan Razavi, Khorasan Utara dan Selatan, Khuzestan, Sistan dan Baluchestan, Kurdistan, Golestan, serta kota Qom dan Kashan.

Total sekitar 30.672 jemaah dan petugas layanan Iran akan berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Dari jumlah tersebut, sekitar 28.000 jemaah telah menyelesaikan proses penerbitan visa.

Setelah menjalani masa tinggal selama enam malam dan tujuh hari di Madinah, para jemaah dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Makkah untuk menunaikan rangkaian ibadah haji.

Simbol Mencairnya Hubungan

Penyambutan jemaah Iran dengan bunga, mahkota bunga, dan kurma oleh otoritas Saudi menjadi sorotan tersendiri. Momen itu terjadi di tengah kembali dibukanya jalur penerbangan antara kedua negara, yang dinilai sebagai indikasi mencairnya hubungan diplomatik antara Iran dan Arab Saudi.

Ibadah haji tahun 2026 sendiri diperkirakan berlangsung antara 25 hingga 30 Mei, bergantung pada penetapan awal bulan Dzulhijjah melalui rukyatul hilal.