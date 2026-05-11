Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi kembali menggulirkan program strategis berbasis keagamaan dengan membuka pendaftaran beasiswa tahfiz Alquran tahun 2026.

Sebanyak 300 santri dari berbagai daerah akan dijaring dalam program ini, sebagai bagian dari komitmen mencetak generasi religius yang berakar kuat pada nilai-nilai Alquran.

Program tersebut menjadi bagian dari visi besar “Jambi Agamis” yang diusung pemerintah daerah, dengan target ambisius, yakni satu desa memiliki minimal satu penghafal Alquran.

Upaya itu tidak hanya bertujuan memperkuat syiar Islam, tetapi juga membangun fondasi moral generasi muda di tengah tantangan globalisasi yang semakin kompleks.

"Penjaringan tengah berproses, ini merupakan program Jambi Agamis yang diluncurkan Gubernur Jambi," kata Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Jambi Amrulsyah di Jambi, Senin (11/5/2026).

Mendorong Generasi Qurani dari Daerah

Program beasiswa tahfiz ini tidak sekadar bantuan pendidikan, tetapi juga bentuk penghargaan kepada para santri yang telah mendedikasikan diri dalam menjaga kemurnian ayat-ayat suci Alquran.

Pemerintah berharap, langkah tersebut mampu memotivasi lebih banyak generasi muda untuk mendalami dan menghafal Alquran.

Dia menjelaskan program itu bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi putra dan putri daerah yang berdedikasi menjaga ayat-ayat suci Alquran.

Pendaftaran telah dibuka sejak 1 Mei dan akan berlangsung hingga 20 Mei 2026. Informasi lengkap terkait persyaratan dan mekanisme pendaftaran dapat diakses melalui media sosial resmi Biro Kesra Provinsi Jambi.

Syarat Ketat, Seleksi Berbasis Kualitas Hafalan

Untuk memastikan kualitas penerima, panitia menetapkan sejumlah kriteria ketat. Peserta minimal berusia delapan tahun dan maksimal 18 tahun, dengan batas jenjang pendidikan tertentu.

Selain itu, calon penerima diwajibkan memiliki hafalan minimal lima juz, dengan kategori lanjutan hingga 10, 15, bahkan 30 juz.

Khusus bagi siswa kelas akhir di tingkat dasar dan menengah pertama, tetap diberikan peluang mendaftar dengan syarat melanjutkan pendidikan yang dibuktikan melalui surat pernyataan resmi bermeterai dan diketahui oleh pimpinan lembaga pendidikan atau pesantren.

Tak hanya itu, calon peserta juga harus menyertakan surat rekomendasi domisili dari desa atau kelurahan, serta surat keterangan resmi dari lembaga pendidikan atau rumah tahfiz yang menjelaskan capaian hafalan mereka.

Akses Pendaftaran dan Komitmen Pemerintah

Permohonan beasiswa dapat diajukan langsung ke Biro Kesra Setda Provinsi Jambi, beralamat di Kantor Gubernur Jambi, Jalan Jenderal Ahmad Yani Telanaipura, Kota Jambi.

Program ini kini telah memasuki tahun kelima pelaksanaan. Konsistensi pemerintah daerah dalam menggelar program ini menunjukkan keseriusan dalam membangun sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual.

Dirinya menegaskan program telah memasuki tahun kelima dengan tujuan setiap desa di Provinsi Jambi memiliki penghafal Alquran.

Benteng Moral di Era Globalisasi

Di tengah derasnya arus globalisasi yang membawa berbagai tantangan moral dan budaya, kehadiran para penghafal Alquran di setiap wilayah diharapkan menjadi benteng nilai dan akhlak masyarakat.

Ia berharap, program tersebut dapat terus berlanjut demi syiar Islam dan penguatan kualitas SDM yang berakhlakul karimah di Provinsi Jambi.

"Harapan kita, dengan adanya penghafal Al Quran di setiap wilayah, insyaallah Jambi senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah SWT. Selain itu, ini adalah bekal benteng agama bagi anak-anak kita di era globalisasi yang tantangannya semakin berat," pungkas Amrulsyah.