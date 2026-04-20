Ujian Akhir Nasional (UAN) Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) tingkat Wustha Tahun Ajaran 2025/2026 resmi dimulai, Senin (20/4/2026).

Momentum tersebut bukan sekadar agenda evaluasi akademik, melainkan penegasan kuat bahwa pendidikan pesantren kini semakin diakui dalam sistem pendidikan nasional.

Pelaksanaan UAN PKPPS menjadi tonggak penting dalam memperkuat legitimasi negara terhadap lulusan pesantren, khususnya tingkat Wustha yang kini diakui setara dengan jenjang pendidikan formal setingkat SMP atau MTs.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Amien Suyitno menegaskan lulusan PKPPS tingkat Wustha memiliki kedudukan yang setara dengan lulusan sekolah formal.

“Negara hadir memberikan pengakuan penuh terhadap pendidikan pesantren. Ijazah PKPPS Wustha memiliki legalitas yang sama dan dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya,” ujar Suyitno di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, penguatan sistem evaluasi melalui UAN PKPPS menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pendidikan pesantren agar tetap memenuhi standar nasional tanpa kehilangan jati dirinya.

“Melalui ujian ini, kita memastikan bahwa santri tidak hanya unggul dalam penguasaan ilmu keagamaan, tetapi juga memenuhi standar kompetensi yang diakui secara nasional,” kata Suyitno.

Senada dengan itu, Direktur Pesantren Kemenag, Basnang Said menyebut PKPPS sebagai jembatan strategis antara tradisi pesantren dan sistem pendidikan nasional.

“PKPPS menjadi jembatan penting antara tradisi pesantren dan sistem pendidikan nasional. Santri tetap belajar kitab kuning, tetapi juga mendapatkan pengakuan formal dari negara,” kata Basnang.

Menurutnya, pelaksanaan UAN PKPPS bukan hanya sekadar proses evaluasi akademik, tetapi juga bentuk afirmasi negara atas kontribusi pesantren dalam mencetak generasi bangsa yang berkarakter dan berilmu.

Basnang juga mengajak seluruh pesantren dan santri untuk mengikuti ujian dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai kejujuran sebagai prinsip utama pendidikan pesantren.

“Integritas adalah ruh pendidikan pesantren. Karena itu, kami berharap seluruh proses ujian berjalan jujur, tertib, dan lancar,” kata dia.

Secara nasional, UAN PKPPS Tahun Ajaran 2025/2026 diikuti oleh 69.176 santri dan dilaksanakan secara bertahap.

Tingkat Wustha berlangsung pada 20 April hingga 2 Mei 2026, setelah sebelumnya tingkat Ulya digelar pada 6–19 April 2026, serta akan dilanjutkan tingkat Ula pada 4–16 Mei 2026.

Seluruh rangkaian ujian dilaksanakan berbasis Computer Based Test (CBT), menandai adaptasi pesantren terhadap perkembangan teknologi dalam sistem evaluasi pendidikan nasional.