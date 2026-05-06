Di tengah masa penantian hasil UTBK-SNBT 2026, Kementerian Agama menghadirkan kabar menggembirakan bagi kalangan pesantren.

Melalui program Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) 2026, pemerintah membuka jalur strategis berbasis akselerasi pendidikan tinggi yang memungkinkan santri menempuh jenjang sarjana hingga magister dalam waktu lebih singkat.

Program tersebut bukan sekadar alternatif, tetapi menjadi peluang emas bagi lulusan pesantren untuk mempercepat capaian akademik sekaligus meningkatkan daya saing global.

Skema Akselerasi Pertama dalam BIB 2026

Skema akselerasi itu dikemas dalam Program Sarjana Lanjut Magister (PSLM), yang menjadi terobosan pertama dalam BIB tahun ini.

Dengan desain kurikulum terintegrasi, peserta dapat menyelesaikan pendidikan S1 hingga S2 hanya dalam kurun waktu empat tahun atau 48 bulan.

Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kementerian Agama, Ruchman Basori, menegaskan program itu dirancang sebagai jawaban atas kebutuhan percepatan lahirnya sumber daya manusia unggul dari kalangan pesantren.

“Program ini membuka ruang baru bagi santri untuk menempuh jalur pendidikan tinggi yang lebih terakselerasi. Dalam empat tahun, peserta dapat menyelesaikan jenjang sarjana sekaligus magister,” ujarnya di Jakarta dikutip dari siaran pers Kemenag, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, kehadiran skema ini merupakan bentuk afirmasi sekaligus penguatan akses pendidikan tinggi bagi santri agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Fokus Awal di UIN Sunan Ampel Surabaya

Pada tahap awal implementasi, peserta yang lolos seleksi akan menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, khususnya pada program studi Bahasa dan Sastra Arab.

Perkuliahan dijadwalkan dimulai pada Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027.

Pemilihan program studi itu dinilai strategis, mengingat kebutuhan tenaga ahli bahasa Arab yang terus meningkat, baik di sektor akademik, diplomasi, maupun kajian keislaman global.

Syarat dan Kriteria Peserta

Ketua Tim Beasiswa Pendidikan Tinggi Keagamaan, Siti Maria Ulfa, menjelaskan bahwa pendaftaran program telah dibuka sejak 1 April hingga 31 Mei 2026, dengan prioritas utama bagi kalangan santri.

“Program ini memang diprioritaskan untuk lulusan pesantren yang berada dalam binaan Kementerian Agama dan memenuhi persyaratan administratif maupun akademik,” jelasnya.

Kategori santri yang dapat mendaftar mencakup lulusan pondok pesantren terdaftar dengan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP), termasuk lulusan Pendidikan Diniyah Formal, Satuan Pendidikan Muadalah, PKPPS, hingga MA, SMA, atau SMK berbasis pesantren.

Adapun sejumlah persyaratan utama meliputi:

Warga Negara Indonesia.

Usia maksimal 20 tahun per 31 Desember tahun pendaftaran.

Lulusan tiga tahun terakhir (2024–2026).

Tidak sedang atau pernah menempuh pendidikan sarjana.

Selain itu, peserta wajib:

Terdaftar dalam sistem EMIS Kementerian Agama.

Melampirkan rekomendasi dari pesantren asal.

Menyertakan dokumen akademik dan surat kesehatan.

Menulis personal statement serta rencana kontribusi pascastudi.

Memiliki sertifikat kemampuan Bahasa Arab dengan skor minimal TOAFL 500.

Solusi Strategis di Tengah Ketidakpastian SNBT

Program BIB 2026 skema PSLM ini hadir sebagai solusi alternatif bagi santri yang masih menunggu hasil UTBK-SNBT.

Lebih dari itu, program ini menawarkan jalur percepatan studi yang efisien dengan sistem pembelajaran terstruktur dan berorientasi masa depan.

Dengan pendekatan ini, pemerintah tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga mempercepat transformasi kualitas sumber daya manusia berbasis pesantren.

Bagi calon peserta yang berminat, informasi lengkap mengenai Beasiswa Indonesia Bangkit 2026 dapat diakses melalui portal resmi Kementerian Agama di http://beasiswa.kemenag.go.id.

Sementara proses pendaftaran dilakukan melalui platform LPDP terintegrasi di http://www.beasiswalpdp-terintegrasi.kemekeu.go.id.