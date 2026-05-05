Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman melakukan kunjungan silaturahim ke kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).

Pertemuan tersebut menegaskan peran strategis KSP sebagai penghubung antara ulama dan pemerintah dalam merespons dinamika aspirasi masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Dudung menegaskan komitmennya menjadi jembatan komunikasi antara ulama dan pemerintah. Ia memastikan seluruh aspirasi yang diserap melalui MUI akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Saya mendengar apa yang menjadi saran dan masukan dari ulama-ulama. Kemudiaan nanti akan laporkan ke Presiden," kata Jenderal Dudung usai melakukan pertemuan tersebut seusai Rapat Rutin Mingguan Dewan Pimpinan MUI dilaporkan MUI Digital.

Aspirasi Umat sebagai Suara Publik

Dudung menilai, Dewan Pimpinan MUI merupakan representasi otoritatif dari suara umat. Para ulama dan tokoh masyarakat yang tergabung di dalamnya dinilai memiliki kedekatan langsung dengan realitas sosial di tengah masyarakat.

Karena itu, ia meyakini setiap masukan yang disampaikan MUI mencerminkan kondisi faktual yang dirasakan publik, bukan sekadar wacana elite.

"Tentunya aspirasi ini ditampung dan disampaikan. Kewajiban saya menyampaikan kepada Presiden hal-hal yang saat ini dirasakan masyarakat," tegasnya.

Pesan Persatuan dari Ulama

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar turut hadir secara daring melalui Zoom. Dudung menyampaikan kembali pesan penting dari Kiai Anwar yang menekankan urgensi menjaga persatuan dan keharmonisan bangsa.

Ia mengingatkan agar seluruh elemen masyarakat menahan diri dari narasi kebencian, fitnah, dan sikap saling merendahkan yang dapat mengancam keutuhan negara.

"Kita jaga diri dari saling memfitnah, sehingga keutuhan NKRI ini bisa terjaga. Ini tanggung jawab kita semua, pemerintah maupun MUI. Karena itu, tanggung jawab harus dipikul bersama agar stabilitas NKRI ini tetap terjaga," tegasnya.

Perkuat Stabilitas Nasional

Kunjungan itu mencerminkan upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan ulama dalam menjaga stabilitas nasional.

Di tengah tantangan sosial dan derasnya arus informasi digital, peran ulama dinilai penting dalam meredam polarisasi serta memperkuat nilai-nilai persatuan.