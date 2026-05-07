Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) RI tengah menyiapkan regulasi dan tata tertib baru dalam pengelolaan pondok pesantren sebagai respons atas meningkatnya perhatian publik terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berbasis keilmuan Islam.

Langkah itu ditegaskan langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang menyatakan pendekatan penanganan tidak bisa lagi bersifat parsial atau sekadar reaktif terhadap kasus per kasus.

Menurutnya, perubahan harus menyentuh aspek sistemik, mulai dari regulasi hingga kultur yang berkembang di lingkungan pesantren.

“Kami sedang menyiapkan tata tertib untuk mencegah terulangnya tindak kekerasan seksual di pesantren, termasuk mencegah peluang oknum menyalahgunakan relasi kuasa,” ujar Menag Nasaruddin di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Pendekatan Sistemik dan Transformasi Kelembagaan

Kemenag tidak hanya merancang aturan baru, tetapi juga menyiapkan langkah besar dalam penguatan kelembagaan pesantren.

Salah satu upaya yang tengah dikaji adalah pembentukan struktur khusus yang fokus pada tata kelola pesantren, termasuk sistem pengawasan dan penanganan pelanggaran.

“Kami ingin memastikan ada sistem yang mampu mengawasi, mencegah, sekaligus menindak secara tegas jika terjadi pelanggaran,” kata Menag.

Pendekatan itu menandai pergeseran kebijakan dari pola penanganan reaktif menjadi preventif dan struktural.

Pemerintah menempatkan pesantren sebagai titik kunci dalam transformasi sosial, mengingat perannya yang strategis dalam membentuk karakter generasi muda.

Pesantren sebagai Ruang Aman dan Agen Perubahan

Menag Nasaruddin menegaskan pesantren harus tetap menjadi ruang aman sekaligus motor perubahan sosial.

Dalam konteks ini, nilai-nilai kesetaraan, penghormatan terhadap perempuan, dan perlindungan terhadap peserta didik menjadi prioritas utama.

“Pesantren, pemuda, dan perempuan, harus menjadi motor perubahan. Kita ingin pesantren tampil sebagai pelopor dalam menolak kekerasan seksual dan membangun budaya yang sehat,” kata Menag Nasaruddin.

Pernyataan tersebut menggarisbawahi pentingnya transformasi budaya di lingkungan pendidikan keagamaan, bukan sekadar perubahan administratif.

Kolaborasi dan Penguatan Sistem Pengaduan

Dalam upaya memperkuat pencegahan dan penanganan, Kemenag juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Komnas Perempuan.

Kerja sama itu diarahkan untuk meningkatkan edukasi, membangun sistem pengaduan yang aman, serta memastikan perlindungan maksimal bagi korban.

Selain itu, pemerintah mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dalam struktur pengambilan keputusan di lingkungan keagamaan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan perspektif yang lebih inklusif dan sensitif terhadap isu kekerasan seksual.

Zero Tolerance terhadap Kekerasan Seksual

Sebelumnya, Menag telah menegaskan komitmen Kemenag dalam menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual.

“Tidak ada toleransi untuk tindak kekerasan seksual. Saya tidak pernah menoleransi sedikit pun tindakan yang mencederai martabat kemanusiaan,” ujar Menag Nasaruddin Umar.

Ia juga menekankan lembaga pendidikan agama harus menjadi ruang paling aman bagi peserta didik.

Pesantren, sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional, diharapkan menjadi contoh ideal dalam membangun lingkungan yang bermartabat, aman, dan berkeadaban.