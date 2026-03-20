Ribuan warga mulai memadati Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, untuk menunaikan salat Idulfitri 1447 Hijriah, Sabtu (21/3/2026) pagi. Salat dijadwalkan dimulai pukul 07.00 WIB.

Berdasarkan pantauan Inilah.com, jemaah dari berbagai wilayah di Jakarta dan luar Jakarta tampak berbondong-bondong memasuki area masjid sejak dini hari. Antrean sempat terjadi di pintu masuk karena adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Paspampres.

Jemaah diarahkan masuk melalui pintu-pintu yang telah disediakan. Di sisi lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan melaksanakan salat Idulfitri di Masjid Istiqlal dan akan masuk melalui pintu utama bersama sejumlah pejabat pemerintahan.

Tema Salat Idulfitri

Salat Idulfitri tahun ini akan dipimpin oleh Ahmad Husni Ismail sebagai imam, dengan Ahmad Rofiuddin Mahfudz bertindak sebagai badal imam.

Sementara itu, khatib yang bertugas ialah Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Noorhadi Hasan, dengan tema 'Kemenangan Idul Fitri Menyemai Kebaikan, Meraih Keberkahan'.

"InsyaAllah jam 07.00 teng akan dimulai acara seperti biasa ya," ujar Menag Nasaruddin Umar dalam konferensi pers di Masjid Istiqlal, Jumat (20/3/2026) siang.

Menag Nasaruddin mengimbau masyarakat untuk datang lebih awal mengingat tingginya antusiasme jemaah. Ia menyebut jemaah sudah mulai memadati area masjid sejak sebelum Salat Subuh.

"Jadi kalau ingin mendapatkan tempat di dalam masjid, saya kira lebih awal lebih bagus ya," katanya.

Sebelumnya, Menag Nasaruddin juga mengajak umat Islam menjadikan momentum Idulfitri sebagai titik balik untuk memperkuat empati dan kepedulian sosial.

Menurut Menag, Ramadan tidak semata dimaknai sebagai ibadah ritual menahan lapar dan dahaga, melainkan sebagai proses pembentukan karakter yang lebih peka terhadap kondisi sosial di sekitarnya.