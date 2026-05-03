Kabar prestasi membanggakan datang dari dunia pendidikan tinggi keagamaan Islam Indonesia. Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, Prof. Jamhari Makruf, dianugerahi penghargaan bergengsi dari Pemerintah Jepang berupa The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon.

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kontribusi nyata Prof. Jamhari dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Jepang melalui jalur pendidikan, riset, serta dialog keislaman yang menjangkau langsung masyarakat akar rumput.

Selama lebih dari dua dekade, ia konsisten mengembangkan pendekatan diplomasi berbasis akademik dan komunitas.

“Capaian ini menegaskan institusi pendidikan keagamaan memiliki peran strategis dalam mendukung diplomasi Indonesia di tingkat global. Ruang akademik, pesantren, dan forum keilmuan terbukti menjadi medium efektif dalam membangun saling pengertian antarbangsa,” jelas Sekretaris Universitas UIII, Chaider S Bamualim, di Depok dikutip dari siaran pers UIII, Minggu (3/5/2026).

Diplomasi Pesantren

Salah satu kontribusi penting Prof. Jamhari adalah merintis program “Kunjungan Pimpinan Pondok Pesantren ke Jepang” sejak 2004 melalui Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat dengan dukungan Pemerintah Jepang.

Program ini memberikan pengalaman langsung kepada para pengasuh pesantren untuk memahami kehidupan masyarakat Jepang, mulai dari etos kerja, tata kelola sosial, hingga kemajuan teknologi.

Sepulangnya ke Indonesia, para peserta mentransformasikan pengalaman tersebut dalam sistem pendidikan pesantren dan masyarakat luas.

“Pendekatan ini dinilai sebagai praktik people-to-people diplomacy yang berkelanjutan dan berdampak luas. Model ini juga sejalan dengan penguatan moderasi beragama dan peningkatan wawasan global bagi pendidik Islam di tingkat akar rumput,” paparnya.

Peran Cendekiawan dalam Diplomasi Global

Selain program pesantren, Prof. Jamhari juga aktif menjadi narasumber dalam berbagai forum di Jepang. Kepakarannya tentang Islam, demokrasi, serta dinamika sosial-politik Indonesia menjadi referensi penting dalam memahami kawasan Asia Tenggara.

Kontribusi ini menunjukkan, cendekiawan PTKI mampu berperan sebagai jembatan peradaban dalam hubungan internasional, melengkapi diplomasi formal pemerintah melalui pendekatan berbasis pengetahuan dan dialog lintas budaya.

Internasionalisasi PTKI

Sebagai pimpinan UIII, Prof. Jamhari terus mendorong penguatan jejaring global melalui kerja sama akademik, riset kolaboratif, serta pertukaran dosen dan mahasiswa, termasuk dengan berbagai perguruan tinggi di Jepang.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjadikan UIII sebagai pusat kajian Islam dan ilmu sosial berkelas dunia yang terbuka, interdisipliner, dan berjejaring internasional. Inisiatif tersebut juga membuka peluang bagi sivitas akademika PTKI untuk terlibat dalam kolaborasi global,” sebut Chaider.

Inspirasi Diplomasi Berbasis Pendidikan

Penganugerahan Bintang Matahari Terbit kepada Prof. Jamhari Makruf menegaskan bahwa pendidikan tinggi keagamaan memiliki kontribusi nyata dalam memperkuat posisi Indonesia di panggung global.

Capaian ini diharapkan menjadi inspirasi bagi Kementerian Agama Republik Indonesia dan seluruh PTKI untuk terus mengembangkan diplomasi berbasis pendidikan, riset, serta nilai-nilai keislaman yang inklusif.