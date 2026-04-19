Sinergi dakwah dan pelayanan sosial kembali diwujudkan melalui kegiatan Safari Subuh BBC yang menggandeng Forum Dakwah Perbatasan (FDP) dalam aksi kemanusiaan berupa pengobatan gratis.

Kegiatan tersebut digelar usai shalat subuh berjamaah di Masjid Al-Abrar, Lamdingin, Banda Aceh, Minggu (19/4/2026), dan langsung disambut antusias oleh masyarakat.

Ratusan warga tampak memadati area masjid sejak pagi hari untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis yang disediakan.

Momentum tersebut menjadi bukti bahwa kebutuhan layanan kesehatan yang mudah diakses masih sangat tinggi, terutama bagi masyarakat sekitar.

Sinergi Dakwah Sosial

Koordinator Safari Shubuh BBC, Ustaz Fakhruddin Lahmuddin menegaskan, kehadiran Mobil Klinik FDP memberikan dampak nyata bagi jemaah dan masyarakat sekitar.

Terlebih, layanan medis yang diberikan melibatkan tenaga profesional dari kalangan dokter spesialis ternama di Banda Aceh.

“Kami ucapkan terima kasih dan kami apresiasi kegiatan ini. Sangat bermanfaat bagi jamaah. Semoga bukan Ahad ini saja, tetapi bisa terus hadir bersama jamaah Safari Subuh BBC,” kata Fakhruddin.

Kolaborasi ini memperlihatkan dakwah tidak hanya hadir dalam bentuk ceramah keagamaan, tetapi juga menjelma menjadi aksi konkret yang menyentuh langsung kebutuhan umat.

Mobil Klinik Andalan

Sementara itu, Ketua FDP, dr. Nurkhalis menjelaskan, Mobil Klinik FDP bukanlah program baru. Layanan itu telah lama hadir sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat Aceh, bahkan aktif menjangkau wilayah terdampak bencana.

“Hari ini Mobil Klinik kita bisa hadir memberikan layanan bagi jamaah Safari Subuh. Ini sebagai bakti kami untuk masyarakat Aceh,” ujarnya.

Menurutnya, fleksibilitas layanan Mobil Klinik memungkinkan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, baik komunitas dakwah, lembaga sosial, hingga institusi lainnya.

Layanan Medis Lengkap

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat mendapatkan berbagai layanan kesehatan yang komprehensif. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum hingga tes laboratorium seperti gula darah, kolesterol, dan asam urat.

Tak hanya itu, warga juga memperoleh layanan pengobatan dari dokter spesialis serta konsultasi kesehatan haji yang menjadi kebutuhan penting bagi calon jemaah.

Dokter yang terlibat berasal dari beragam disiplin ilmu, di antaranya spesialis jantung, paru-paru, penyakit dalam, saraf, hingga kesehatan haji.

Hal tersebut menjadikan layanan yang diberikan tidak hanya bersifat umum, tetapi juga mendalam dan profesional.

Dukungan Organisasi Profesi

Kegiatan sosial ini turut didukung oleh sejumlah organisasi profesi kedokteran, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), PERKI (Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia), PAPDI (Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia), PDPI (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia), PERDOSNI (Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia), dan PERDOKHI (Perhimpunan Dokter Kesehatan Haji Indonesia).

Keterlibatan organisasi profesi itu memperkuat kualitas layanan sekaligus menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperluas jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat.

Harapan Berkelanjutan

Kehadiran pengobatan gratis dalam rangkaian Safari Subuh BBC diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata.

Lebih dari itu, program tersebut diharapkan menjadi gerakan berkelanjutan yang mengintegrasikan dakwah dengan aksi sosial nyata.