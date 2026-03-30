Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Akhyar, melakukan silaturahmi Lebaran ke kediaman KH Nurul Huda Djazuli di Kediri, Jawa Timur, Minggu (29/3/2026). Pertemuan dua ulama sepuh ini menjadi sorotan sebagai simbol kuatnya tradisi ukhuwah di lingkungan pesantren.

Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menyebut momen tersebut sebagai teladan bagi generasi muda. Menurutnya, silaturahmi yang terus dijaga para kiai bukan sekadar tradisi, tetapi juga bentuk nyata dalam merawat persaudaraan dan saling mendoakan.

“Foto ini menjadi nasihat bagi kita yang muda-muda. Bahwa para kiai terus menjaga silaturahmi, menjaga persaudaraan, dan saling mendoakan,” ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan, pertemuan antartokoh pesantren umumnya tidak lepas dari pembahasan isu-isu strategis. Mulai dari perkembangan pesantren, dinamika organisasi Nahdlatul Ulama, hingga persoalan kebangsaan yang tengah dihadapi masyarakat.

“Kalau para kiai bertemu, yang dibahas ya soal pesantren, NU, keluarga, dan masalah-masalah terkini,” katanya.

Silaturahmi Lebaran, lanjut Gus Ipul, memiliki makna lebih dalam dibanding sekadar tradisi sosial. Di kalangan ulama, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan sanad keilmuan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta memperkuat peran pesantren sebagai pusat pembinaan umat.

Pertemuan antara KH Miftachul Akhyar dan KH Nurul Huda Djazuli juga mencerminkan hubungan erat antarpesantren yang selama ini menjadi fondasi kekuatan Nahdlatul Ulama. Tradisi ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas sosial dan keagamaan di tengah berbagai tantangan zaman.