Qari asal Kalimantan Timur, Imranul Karim, sukses meraih juara pertama dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Internasional 2026 yang digelar di Kazan, Rusia, pada 22–25 April 2026.

Kemenangan itu bukan sekadar capaian individu, melainkan representasi kekuatan ekosistem pembinaan Alquran di Indonesia yang terus berkembang dan berdaya saing global.

Di tengah ketatnya kompetisi internasional, Imranul Karim mampu tampil unggul dan mengharumkan nama bangsa.

Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama, Muchlis M Hanafi, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut.

Ia menilai keberhasilan ini menunjukkan konsistensi pembinaan tilawah Alquran di Indonesia yang terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat global.

“Prestasi Imranul Karim menjadi kebanggaan bagi Indonesia dan menunjukkan kualitas qari kita mampu bersaing di tingkat internasional,” ujar Muchlis di Jakarta, dalam siaran pers Kemenag dikutip inilah.com, Rabu (29/4/2026).

Kompetisi Bergengsi Dunia

MTQ Internasional di Kazan dikenal sebagai salah satu ajang paling prestisius dalam dunia tilawah Alquran.

Tahun ini, kompetisi tersebut diikuti oleh peserta dari 30 negara, mempertemukan para qari terbaik dari berbagai belahan dunia.

Penilaian dalam ajang ini tidak hanya berfokus pada keindahan suara, tetapi juga mencakup aspek tajwid, fashahah, serta penguasaan maqamat. Standar tinggi inilah yang menjadikan kemenangan Imranul Karim semakin bermakna.

Menurut Muchlis, perjalanan Imranul menuju juara tidaklah mudah. Ia harus melewati tahapan seleksi yang ketat hingga berhasil menembus babak final.

Di tahap penentuan, Imranul bersaing dengan lima finalis lainnya sebelum akhirnya dinobatkan sebagai juara pertama.

“Capaian ini tidak lepas dari kerja keras peserta, dukungan para pembina, serta peran LPTQ dalam melakukan pembinaan secara berjenjang dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Kekuatan Pembinaan Daerah

Keberhasilan itu juga menegaskan pentingnya peran daerah dalam mencetak qari berkualitas.

Kalimantan Timur, sebagai daerah asal Imranul Karim, dinilai berhasil membangun ekosistem pembinaan Alquran yang solid dan berkelanjutan.

Muchlis menekankan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pembinaan seperti LPTQ, serta dukungan masyarakat menjadi faktor kunci dalam melahirkan generasi unggul di bidang tilawah.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak yang turut mendorong lahirnya prestasi tersebut.

Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi fondasi penting dalam memperkuat pembinaan Alquran di Indonesia.

Inspirasi Generasi Muda

Lebih dari sekadar prestasi, kemenangan ini diharapkan menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda Muslim Indonesia.

Tilawah Alquran tidak hanya dipandang sebagai seni, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan spiritual dan karakter.

“Prestasi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai Al-Qur’an, mempelajarinya dengan baik, serta mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari,” tuturnya.

Muchlis menegaskan, Kementerian Agama akan terus memperkuat pembinaan tilawah Alquran melalui berbagai program strategis.

Dengan capaian ini, Indonesia kembali menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu pusat pengembangan seni baca Alquran di dunia.