Pulau Penyengat disiapkan menjadi episentrum warisan Melayu dunia melalui penjajakan kerja sama strategis antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dan Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Syah Pahang (SAAS Pahang), Malaysia.

Langkah itumenegaskan posisi Penyengat sebagai simpul penting peradaban Melayu, sekaligus memperkuat upaya pelestarian budaya di tengah arus globalisasi.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan, Pulau Penyengat memiliki peran historis dalam perkembangan sastra Melayu.

"Pulau Penyengat merupakan pusat lahirnya karya-karya besar sastra Melayu, termasuk Gurindam Dua Belas yang ditulis oleh Raja Ali Haji," kata Gubernur Ansar saat menjamu rombongan SAAS Pahang di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Sabtu (12/4/2026).

Pemprov Kepri juga merancang pembangunan monumen Bahasa Indonesia di Pulau Penyengat sebagai simbol lahirnya bahasa persatuan bangsa dari pulau tersebut.

Ansar menilai, kolaborasi lintas negara di bidang budaya dan pendidikan menjadi langkah strategis untuk menjaga eksistensi warisan Melayu agar tetap relevan di era modern.

Ia berharap kerja sama berkelanjutan dapat terwujud, khususnya dalam pelestarian manuskrip, penguatan budaya Melayu, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia kedua negara serumpun.

"Kami menyambut baik rencana dan gagasan kerja sama yang disampaikan SAAS Pahang," ucap Ansar.

Sementara itu, Naib Canselor SAAS Pahang Mohd Zawavi Bin Zainal Abidin mengaku terkesan dengan kekayaan manuskrip bersejarah di Pulau Penyengat.

Menurutnya, kunjungan langsung ke Penyengat memberikan pengalaman berharga dalam memahami manuskrip peninggalan Kerajaan Riau-Lingga yang masih terjaga hingga kini.

Ia menilai, kekayaan literasi tersebut merupakan aset penting, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia Melayu secara luas.

"Kami sangat terkesima dengan manuskrip yang ada di Pulau Penyengat. Ini adalah khazanah yang luar biasa dan harus terus dijaga serta dikembangkan," ujarnya.

SAAS Pahang juga menyatakan kesiapan menjalin kerja sama dengan Yayasan Kebudayaan Inderasakti dalam pengembangan dan kajian manuskrip serta dokumen sejarah peninggalan Kerajaan Riau-Lingga.

Selain itu, kolaborasi diharapkan mencakup pengembangan tulisan Jawi atau Arab Melayu sebagai pengikat identitas budaya Melayu di Indonesia dan Malaysia.

"Kami turut mengundang putra-putri Kepri untuk melanjutkan pendidikan di SAAS Pahang," kata dia.

Penguatan Berbasis Sejarah dan Ekonomi

Sebelumnya, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas RI Medrilzam menilai Pulau Penyengat memiliki potensi besar sebagai kawasan berbasis sejarah dan budaya di Provinsi Kepulauan Riau.

"Pulau ini bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi daerah," kata Medrilzam saat berkunjung ke Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Jumat.

Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan jajaran.

Rombongan menyusuri sejumlah situs bersejarah menggunakan becak motor listrik, mulai dari Makam Engku Puteri, Makam Raja Ali Haji, hingga Balai Adat Pulau Penyengat.

Medrilzam mengapresiasi langkah Pemprov Kepri dalam menjaga dan melestarikan kawasan bersejarah tersebut.

Ia menegaskan, Bappenas akan mendorong kajian lanjutan guna memperkuat perencanaan pengembangan kawasan Penyengat secara terarah dan berkelanjutan.

Menurutnya, pengembangan harus tetap menjaga nilai keaslian dan sejarah.

"Kita akan dorong perencanaan yang tepat agar manfaat ekonominya terasa, tanpa menghilangkan nilai autentik yang dimiliki Penyengat," ucapnya.

Gubernur Ansar Ahmad turut mengapresiasi kunjungan tersebut sebagai bentuk dukungan konkret pemerintah pusat dalam melihat langsung potensi kawasan berbasis sejarah dan budaya di Kepri.

Pulau Penyengat yang berada di seberang pusat ibu kota provinsi dinilai memiliki nilai historis tinggi sekaligus potensi besar sebagai destinasi wisata religi dan budaya.

Ansar menegaskan, Penyengat merupakan pusat peradaban Melayu yang harus dijaga.

"Pulau Penyengat ini adalah warisan besar peradaban Melayu. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga dan merawatnya,” kata Ansar.

Pemprov Kepri pun terus mendorong pengembangan kawasan secara berkelanjutan, termasuk berharap dukungan pemerintah pusat.