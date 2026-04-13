Seruan persatuan kembali digaungkan Prof. KH. Asrorun Niam Sholeh sebagai pesan kunci menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama dalam waktu dekat ini.

Ia menegaskan, komitmen terhadap persatuan merupakan pondasi utama tegaknya jam’iyah NU yang tidak boleh diabaikan di tengah dinamika organisasi.

“Karenanya, kita perlu kembali kepada Qanun Asasi sebagai pijakan berorganisasi, komitmen ke depan harus membangun kesadaran kembali kepada Mabda Organisasi, kesatuan dan persatuan untuk mengoptimalkan perkhidmatan,” ujar Prof Niam saat memberikan sambutan acara Halal Bihalal Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA IPNU) di Jakarta, Ahad Malam (12/4/2026).

Fondasi Persatuan NU

Dalam kesempatan tersebut, ia menggarisbawahi pentingnya persatuan sebagai fondasi utama berdirinya jam’iyah Nahdlatul Ulama.

Menurutnya, semangat kebersamaan harus terus dirawat agar tidak mudah terpecah oleh perbedaan orientasi, baik keagamaan maupun politik.

Lebih lanjut, Guru Besar Bidang Fikih ini menjelaskan, secara geneologis, NU lahir dari komitmen untuk bersatu. Karena itu, tidak seharusnya ada ruang bagi pertikaian dan perpecahan di dalam tubuh organisasi.

“Jika pengurus dan jamaah NU memahami utuh Qanun Asasi serta menjadikannya sebagai pijakan, maka pasti tak ada pertentantangan yang menjurus pada perpecahan atau syiqaq berkepanjangan. Di sinilah pentingnya kita kembali pada Qanun Asasi,” jelasnya.

Peran Juru Damai

Ia pun menekankan, jika muncul perbedaan pandangan, maka pihak lain harus berperan sebagai juru damai, bukan justru memperkeruh suasana.

Prinsip mabda’ dan mekanisme organisasi, kata dia, harus menjadi pedoman utama dalam menyikapi dinamika internal.

“Muktamar NU ke depan harus menjadi jalan menuju persatuan dan kebersamaan, dengan menempatkan norma yang ada dalam Muqaddimah Qanun Asasi sebagai pijakan,” ujarnya.

Dalam momentum Halal Bihalal yang penuh kehangatan, Prof Niam juga menyampaikan makna mendalam silaturahim sebagai perekat utama persaudaraan.

Ia menegaskan, Halal Bihalal bukan sekadar tradisi seremonial, melainkan ruang untuk mempertautkan hati dan memperkuat hubungan antarsesama.

“Perbedaan pilihan, afiliasi, maupun pandangan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Namun, dengan bertemu dan bersilaturahim, minimal kita bisa membangun kesepahaman, meskipun belum tentu langsung mencapai kesepakatan,” ujarnya.

Pesan Pendiri pada Muqaddimah Qanun Asasi

Ia juga mengingatkan seluruh elemen NU harus tetap berpegang pada prinsip dasar yang diwariskan para pendiri, sebagaimana tertuang dalam Muqaddimah Qanun Asasi.

Prinsip tersebut mencakup komitmen persatuan dan persaudaraan, berpegang pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, menjaga sanad keilmuan, keikhlasan dalam berkhidmat, serta tanggung jawab menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan zaman tanpa menggeser nilai-nilai fundamental organisasi.

“Kita harus mampu membedakan mana yang prinsip dasar yang tidak boleh berubah, dan mana yang bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Presiden RI periode 2019–2024, Ma'ruf Amin, menilai momentum Halal Bihalal ini penting sebagai sarana refleksi, baik secara personal maupun kelembagaan.

“Dari sisi keorganisasian, momentum halal bi halal ini merupakan jalan untuk saling memaafkan dan merajut kembali ukhuwah antar sesama manusia yang sebelumnya pernah ternoda oleh kesalahan dan kekhilafan yang diperbuat," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan manusia memiliki tugas sebagai khalifatullah fil ardh, yakni beribadah kepada Allah sekaligus memakmurkan bumi.

“Allah mengatakan Dia lah yang menjadikan kamu dari tanah dan meminta kamu, yaitu tanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Sebab memakmurkan bumi merupakan bagian daripada tugas khalifah," jelasnya.

Ia pun mengajak seluruh hadirin untuk istiqomah menjaga kebaikan yang telah dianugerahkan Allah, serta terus meningkatkannya melalui inovasi dan transformasi.

"Artinya menjaga yang ada jangan sampai kita merusak. Kemudian menambah kebaikannya dengan melakukan transformasi dan melakukan inovasi," pungkasnya.

Usai Halal Bihalal, kegiatan dilanjutkan dengan pertemuan informal yang diisi penjelasan Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, mengenai dinamika organisasi serta rencana pelaksanaan Munas dan Konbes NU, termasuk persiapan Muktamar NU ke-35 mendatang.