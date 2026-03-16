Pimpinan Wilayah Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia (PW PRIMA DMI) Provinsi Jawa Barat (Jabar) masa khidmat 2026–2030 resmi dilantik dalam di Masjid PUSDAI, kawasan Islamic Center Jabar, Kota Bandung, Ahad (15/3/2026).

Pelantikan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran generasi muda dalam memakmurkan masjid sekaligus mendorong gerakan sosial berbasis nilai-nilai keislaman.

Acara tersebut mengusung tema “Peran Strategis PRIMA DMI Berbasis Nilai-Nilai Ekoteologi untuk Jawa Barat.” Tema itu menegaskan komitmen organisasi pemuda masjid untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual Islam dengan kepedulian terhadap lingkungan dan pembangunan sosial berkelanjutan.

Masjid dan Kesadaran Lingkungan

Ketua Panitia Pelaksana, Ikmal Anshary, menjelaskan, konsep ekoteologi dipilih sebagai refleksi dari peran masjid yang tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga pusat kesadaran sosial dan lingkungan.

Menurutnya, nilai-nilai ekoteologi mengajarkan bahwa menjaga kelestarian alam merupakan bagian dari amanah keimanan.

Karena itu, generasi muda masjid diharapkan mampu menghadirkan gerakan dakwah yang tidak hanya membangun spiritualitas, tetapi juga menumbuhkan kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan.

“Melalui pelantikan ini, kami ingin menegaskan bahwa gerakan pemuda masjid harus adaptif terhadap tantangan zaman. Masjid perlu menjadi ruang pembinaan generasi yang peduli terhadap lingkungan, sosial, dan kemajuan peradaban,” ujarnya kepada inilah.com, Senin (16/3/2026).

Selain prosesi pelantikan, kegiatan ini juga dirangkai dengan program upgrading kepengurusan sebagai upaya penguatan kapasitas organisasi.

Kegiatan itu juga dihadiri berbagai unsur pemerintah dan tokoh masyarakat, di antaranya Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat Andrie Kustria Wardana yang mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perwakilan Polda Jawa Barat Fadly Samad.

Selain itu, jajaran Binmas Polda Jabar, Badan Kesbangpol, Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat, HIPMI Syariah Jawa Barat, pengurus pusat PRIMA DMI, PW Dewan Masjid Indonesia Jawa Barat, serta sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan.

Rangkaian acara kemudian ditutup dengan pembagian ta’jil gratis kepada masyarakat di sekitar kawasan Masjid PUSDAI sebagai bentuk kepedulian sosial di bulan Ramadan.

Masjid Pusat Peradaban

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Direktur Bidang Koordinasi dan Pengembangan Wilayah PP PRIMA DMI, Irkham Magfuri.

Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya visi organisasi dalam membina generasi muda masjid yang tidak hanya religius tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan ekologis.

Ia menyampaikan, tema ekoteologi menjadi pengingat masjid memiliki posisi strategis sebagai pusat perubahan sosial yang membawa keberkahan bagi manusia dan alam.

“Masjid harus menjadi pusat peradaban yang memadukan nilai spiritual, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dari masjidlah lahir generasi muda yang tidak hanya religius, tetapi juga memiliki kesadaran ekologis dan kepemimpinan sosial,” ungkapnya.

Irkham juga mengajak seluruh pengurus PRIMA DMI Jawa Barat untuk menghadirkan inovasi program yang mampu menarik minat generasi muda agar lebih aktif di masjid.

“Marilah kita menghadirkan kreativitas agar generasi muda lebih tertarik datang ke masjid daripada sekadar menghabiskan waktu di tempat lain. Masjid harus menjadi ruang yang hidup—tempat ibadah, pusat belajar, diskusi, bahkan ruang pemberdayaan ekonomi umat,” tuturnya.

Misi Kaderisasi Pemuda Masjid

Dalam kesempatan tersebut, pengurus PW PRIMA DMI Jawa Barat masa khidmat 2026–2030 secara resmi dikukuhkan oleh pengurus pusat PRIMA DMI.

Ketua Umum PW PRIMA DMI Jawa Barat terpilih, Romadhoni, menyampaikan komitmen kepengurusannya untuk memperkuat kaderisasi generasi muda masjid sekaligus menghidupkan kembali peran strategis masjid di tengah masyarakat.

“Kami memiliki tiga tugas utama, yakni mengkader remaja Islam, memperkuat organisasi, dan memakmurkan masjid melalui program-program strategis,” ujarnya.

Ia menambahkan, ke depan masjid harus menjadi ruang akseleratif dan inspiratif bagi generasi muda. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat dakwah, ruang pembelajaran, serta wadah pembinaan karakter dan kepemimpinan.

Pelantikan tersebut diharapkan menjadi momentum baru bagi PRIMA DMI Jawa Barat untuk menggerakkan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Melalui gerakan pemuda masjid yang aktif dan inovatif, generasi muda di Jawa Barat diharapkan semakin terlibat dalam aktivitas keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan.