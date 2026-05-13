Komisi Fatwa MUI Tegaskan Jemaah Haji Tetap Laksanakan Dam di Tanah Suci

Polemik pelaksanaan dam haji kembali mencuat setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan penolakannya terhadap penyembelihan hewan dam haji di Indonesia.

Sikap itu muncul sebagai respons atas Surat Edaran Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Nomor S-50/BN/2026 tentang pilihan jenis haji dan pelaksanaan pembayaran dam.

Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI, Abdurrahman Dahlan, menilai ibadah haji merupakan satu kesatuan syariat yang tidak boleh dipisah-pisahkan, termasuk dalam urusan penyembelihan dam.

“Jelas MUI berbeda pendapat dengan Kemenhaj. Perpindahan penyembelihan hewan Dam ke Indonesia harus ada alasan yang sangat kuat. Kalau alasannya untuk memudahkan atau alasannya orang Indonesia perlu (makanan) bergizi tidak tepat alasan itu,” kata Prof Abdurrahman Dahlan kepada MUI Digital, di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Menurut dia, penyembelihan hewan dam bagi jamaah haji tamattu’ maupun qiran secara syariat harus dilakukan di Tanah Haram.

Karena itu, pemindahan pelaksanaannya ke Indonesia hanya bisa dilakukan dalam kondisi tertentu yang benar-benar mendesak.

Ia mencontohkan, apabila otoritas Arab Saudi melarang penyembelihan dam di Tanah Haram, maka kondisi tersebut dapat menjadi alasan darurat yang membolehkan pelaksanaannya di luar wilayah suci.

“Kalau tidak ada dalil yang kuat untuk mengalihkan yang wajib kepada selain wajib, tempat penyembelihan dan pembagian hewan dam itu (ke Indonesia) tidak dibenarkan. Kalau alasannya tanggung, tanggung banget, kita pindahkan saja Ka’bah ke Monas, biar hajinya di Indonesia,” kata dia berseloroh.

Haji Disebut tak Bisa “Dipreteli”

Prof Abdurrahman menegaskan, ibadah haji berbeda dengan ibadah umum lainnya karena seluruh rangkaian ritualnya telah ditentukan secara khusus dalam syariat Islam.

“Haji itu pelaksanaannya di Tanah Haram, bukan di Kerinci (Jambi) misalnya kan. Maka ketika mengatakan ibadah haji, satu paket dengan ibadah yang sifatnya kita satu, satu paket. Jangan dipreteli, jangan yang aneh-aneh,” kata dia.

Ia juga mengungkapkan layanan penyembelihan dam di Tanah Haram sejauh ini tidak mengalami kendala berarti. Bahkan, pemerintah Arab Saudi disebut telah menyediakan sistem yang memudahkan jamaah.

“Saudi justru memfasilitasi layanan penyembelihan dam bagi yang haji tamattu' atau qiran dan meminta memasukkan dalam komponen persyaratan visa. Hal ini untuk memudahkan,” jelasnya.

Menurutnya, jika terdapat persoalan teknis atau dugaan penyimpangan oleh oknum pengelola dam di Tanah Haram, maka yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelolanya, bukan memindahkan lokasi ibadah.

“Menurut saya seperti itu. Tetap saja, kalau tidak ada halangan yang berat, dam disana, laksanakan disana. Sembelih disana dan bagi-bagi daging dam disana. Kalau Saudi melarang menyembelih dam di Tanah Haram, baru darurat. Kalau tidak tetap saja,” ujarnya.

MUI Kirim Surat Resmi ke Gus Irfan

Sebagai bentuk sikap resmi, Majelis Ulama Indonesia telah mengirimkan surat kepada Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan.

Surat tertanggal 2 April 2026 itu ditandatangani Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan.

Isinya berupa tadzkirah atau pengingat terkait Surat Edaran Kemenhaj Nomor S-50/BN/2026 tentang pilihan jenis haji dan pelaksanaan pembayaran dam.

Dalam surat tersebut, MUI kembali menegaskan Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penyembelihan Hewan Dam atas Haji Tamattu’ di Luar Tanah Haram.

Fatwa itu menyatakan jemaah haji tamattu’ atau qiran wajib membayar dam dengan menyembelih seekor kambing di Tanah Haram. Jika tidak mampu, dapat diganti dengan puasa 10 hari, yakni tiga hari di Tanah Haram dan tujuh hari di Tanah Air.

MUI juga menegaskan bahwa penyembelihan dam di luar Tanah Haram hukumnya tidak sah.

Selain itu, MUI mengutip kembali Fatwa Nomor 52 Tahun 2014 tentang pembayaran dam secara kolektif.

Dalam fatwa tersebut dijelaskan pembayaran dam melalui lembaga atau perwakilan diperbolehkan dengan akad syariah yang benar, namun penyembelihannya tetap harus dilakukan di Tanah Haram.

Lima Poin Teguran MUI kepada Pemerintah

Dalam tadzkirah tersebut, MUI menyampaikan sejumlah poin penting kepada pemerintah.

Di antaranya meminta pemerintah menjamin penyelenggaraan dam sesuai syariat, mencabut ketentuan hadyu di Tanah Air dalam surat edaran tersebut, serta mematuhi aturan pemerintah Arab Saudi terkait pembayaran dam melalui lembaga resmi.

MUI juga meminta pemerintah menjadikan pengelolaan hadyu sebagai sistem terintegrasi dan berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi agar manfaat daging dam dapat dioptimalkan untuk masyarakat Indonesia.

Polemik tersebut menjadi sorotan publik karena menyangkut keabsahan ibadah haji sekaligus tata kelola penyelenggaraan ibadah oleh negara.