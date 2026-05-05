Di tengah derasnya arus teknologi digital, pesantren kini mengambil peran strategis sebagai benteng terakhir dalam melindungi anak-anak dari ancaman yang kian nyata dan mengkhawatirkan.

Bukan sekadar lembaga pendidikan keagamaan, pesantren tampil sebagai penjaga moral sekaligus pelindung generasi muda di era digital.

Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, menegaskan perlindungan anak di ruang digital tidak bisa lagi ditunda.

Dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Qomarul Huda, Selasa (5/5/2026), ia menyampaikan peringatan keras terkait bahaya yang mengintai anak-anak di dunia maya.

“Kita tidak boleh lengah. Platform digital memang menyenangkan, tetapi dampaknya sangat serius terhadap perilaku, konsentrasi, dan keselamatan anak-anak kita. Itulah sebabnya pemerintah tegas menerapkan PP TUNAS,” tegas Meutya.

Ancaman Nyata di Balik Layar

Fenomena ancaman digital kini bukan lagi sekadar kekhawatiran. Meutya mengungkapkan adanya kasus nyata, termasuk upaya rekrutmen radikalisasi melalui game online, sebagaimana diungkap oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Anak-anak sedang dijadikan target. Ini bukan lagi ancaman hipotetis, melainkan bahaya yang sudah terjadi di depan mata. Pesantren harus menjadi garda terdepan yang tangguh melindungi generasi muda,” tegasnya.

Batas Usia tak Bisa Ditawar

Sebagai langkah konkret, pemerintah menekankan pentingnya pembatasan usia dalam penggunaan platform digital. Usia 16 tahun dinilai sebagai tahap yang lebih matang bagi anak untuk memilah konten.

“Usia 16 tahun adalah batas yang lebih matang untuk memilah mana yang baik dan mana yang berbahaya. Aturan ini harus ditaati secara konsisten, tanpa kompromi. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak bebas mengakses platform yang tidak sesuai usia,” tegas Meutya.

Di balik ancaman yang ada, teknologi tetap memiliki sisi positif jika dimanfaatkan secara tepat. Meutya menekankan internet bisa menjadi alat pembelajaran yang sangat efektif.

“Internet boleh digunakan untuk mencari ilmu dan belajar. Mari kita dorong anak-anak lebih banyak memanfaatkan teknologi untuk hal-hal positif dan pengembangan diri,” ujarnya.

Mahasiswa Turun Tangan

Tak hanya pemerintah dan pesantren, peran generasi muda juga menjadi kunci. Meutya mengajak mahasiswa untuk menjadi garda literasi digital di tengah masyarakat.

“Mahasiswa juga harus menjadi duta literasi digital yang tangguh. Sampaikan kepada adik-adik dan masyarakat bahwa kita harus bersama-sama menjaga ruang digital agar tetap aman dan bermartabat,” tegasnya.

Dengan berbagai tantangan yang semakin kompleks, pesantren diharapkan terus memperkuat perannya sebagai benteng karakter. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci menciptakan ruang digital yang aman.