Persatuan Umat Kembali Digaungkan, Agenda Nasional Ini Jadi Perhatian!

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyiapkan agenda besar bertajuk Silaturahim Nasional Penguatan Ukhuwah sebagai bagian dari rangkaian pra-Kongres Umat Islam Indonesia VIII (KUII VIII).

Langkah itu dilakukan untuk memperkuat persatuan umat Islam di tengah keberagaman organisasi, mazhab, dan pandangan keislaman yang berkembang di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amirsyah Tambunan, menegaskan penguatan ukhuwah menjadi salah satu fokus utama menjelang pelaksanaan KUII VIII.

“Pra Kongres yaitu Silaturahim Nasional Penguatan Ukhuwah sebagai bagian dari penguatan agar umat bersatu. Dan ini akan digelar di Yogyakarta oleh MUI DIY,” ujar Buya Amirsyah dilaporkan MUI Digital, di Jakarta, Kamis (14/5/2026).

Menurutnya, kegiatan yang akan digelar di Yogyakarta itu bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan ikhtiar strategis untuk merawat persatuan umat di tengah dinamika sosial, politik, dan keagamaan yang terus berkembang.

Tema besar KUII VIII, yakni “Umat Bersatu, Bangsa Berdaulat, Negara Kuat”, dinilai menjadi pesan penting bahwa kekuatan bangsa tidak dapat dilepaskan dari soliditas umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia.

Buya Amirsyah menilai keberagaman organisasi masyarakat Islam dan perbedaan pandangan merupakan realitas yang tidak bisa dihindari. Namun, menurutnya, perbedaan tersebut harus dikelola dalam semangat persaudaraan dan saling menghormati.

Karena itu, MUI mengangkat semangat “Bersatu dalam Ushuliyah, Bertoleransi dalam Furuiyah” sebagai fondasi membangun kebersamaan umat.

“Ini harus menjadi tagline yang bisa mempersatukan kita,” katanya.

Dalam konteks keindonesiaan, gagasan tersebut menjadi relevan di tengah meningkatnya polarisasi sosial dan perbedaan pandangan di ruang publik, termasuk dalam isu keagamaan dan kebangsaan.

MUI ingin memastikan perbedaan tidak berubah menjadi perpecahan yang dapat melemahkan persatuan umat maupun bangsa.

Tak hanya fokus pada penguatan ukhuwah, MUI juga menyiapkan sejumlah agenda pra-kongres lainnya.

Salah satunya adalah kegiatan bersama Kaukus Parlemen yang diarahkan untuk memperkuat peradaban dan mendukung terwujudnya perdamaian dunia.

Langkah ini menunjukkan bahwa KUII VIII tidak hanya berbicara mengenai isu internal umat Islam, tetapi juga menyentuh persoalan kebangsaan dan kontribusi Indonesia terhadap perdamaian global.

Selain itu, MUI turut melibatkan para ulama dan pesantren dalam agenda pembinaan karakter santri.

Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penguatan peran pesantren yang selama ini menjadi pilar penting pendidikan Islam dan pembentukan karakter bangsa.

“Pesantren memiliki sejarah panjang di Indonesia yang banyak melahirkan tokoh-tokoh bangsa. Karena itu pesantren harus kita kawal sebagai aset bangsa,” ujarnya.

Pesantren selama ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga pusat pembinaan moral, sosial, dan kebangsaan.

Banyak tokoh nasional lahir dari tradisi pesantren yang mengajarkan nilai keislaman moderat, cinta tanah air, dan semangat persatuan.

Menariknya, rangkaian menuju KUII VIII juga akan diwarnai agenda seni budaya dan peradaban Islam.

Langkah itu menjadi sinyal MUI ingin menghadirkan pendekatan yang lebih luas dalam membangun peradaban umat, tidak hanya melalui forum keagamaan formal, tetapi juga lewat jalur budaya dan seni.

Buya Amirsyah berharap seluruh agenda pra-kongres tersebut mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang bermanfaat bagi umat, bangsa, dan negara.