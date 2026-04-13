Persatuan dunia Islam menjadi kunci utama untuk menghentikan konflik global yang terus meluas dan mengancam kemanusiaan. Seruan ini mengemuka dalam konferensi pers ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim Indonesia yang menegaskan urgensi soliditas umat dalam menghadapi ketidakadilan global.

Ketua Umum DPP Wahdah Islamiyah Ustaz Dr. KH. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc., MA., menegaskan pentingnya refleksi dan penguatan internal umat Islam sebagai langkah awal menuju perdamaian dunia.

“Ini momentum bagi dunia Islam untuk introspeksi. Bisa jadi memang masalahnya ada di kita. Kalau bisa diadakan dialog terus-menerus untuk menguatkan persatuan, iman, ilmu, dan akhlak,” imbuhnya.

Ustaz Zaitun menghadiri konferensi pers bertema Urgensi Persatuan Dunia Islam untuk Penciptaan Tata Dunia Baru yang Damai, Adil, Sejahtera, dan Beradab yang diselenggarakan oleh Center for Dialogue and Cooperation Among Civilizations (CDCC) dan Global Forum of Wasatiyyat Islam di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Kehadirannya dinilai relevan dengan substansi seruan yang dibacakan para ulama, terutama terkait pentingnya persatuan umat Islam dalam merespons konflik global, termasuk agresi terhadap Palestina dan Iran.

“Persatuan umat Islam bukan sekadar seruan spiritual, tetapi kebutuhan strategis untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan global. Dunia tidak akan damai jika kebiadaban dan penjajahan masih dibiarkan berlangsung, terutama oleh entitas seperti Israel yang menjadi ancaman nyata bagi kemanusiaan,” tegasnya kepada media usai acara.

Desakan Tegas kepada Dunia Internasional

Dalam konferensi tersebut, dibacakan pernyataan resmi hasil dialog tokoh ormas yang digelar di kediaman Din Syamsuddin pada 2 April 2026.

Dokumen itu memuat enam poin utama, di antaranya kecaman terhadap agresi militer Amerika Serikat dan Zionis Israel atas Iran, tuntutan penghentian perang secara total dan permanen, serta dorongan rekonsiliasi dunia Islam.

"Kami mendesak PBB dan Lembaga Internasional relevan, seperti Dewan Keamanan PBB, International Court of Justice/ICJ, dan International Criminal Court/ICC, untuk mengenakan dan mengakkan sanksi tegas dan berat kepada penyebab perang, yaitu Amerika Serikat dan Israel, dengan meminta komitmen mereka agar tidak akan mengulangi lagi tindak penyerangan, pendudukan, dan penjajahan atas negara berdaulat lain, termasuk atas Palestina," tulis salah satu dalam dokumen seruan tersebut.

Gerakan Moral untuk Tatanan Dunia Baru

Prof. Din Syamsuddin selaku koordinator CDCC menegaskan, seruan tersebut melampaui kepentingan politik jangka pendek dan berakar pada nilai moral serta teologis.

“Seruan ini sangat bersifat teologis, normatif, berbasis nilai-nilai moral. Bukan sekadar politis. Kita ingin menghadirkan wajah dunia baru setelah adanya dinamika global,” jelasnya.

Ia menyebutkan, dokumen tersebut telah ditandatangani oleh 53 tokoh ulama dan cendekiawan Muslim Indonesia, dan akan terus bertambah sebagai bagian dari gerakan moral global.