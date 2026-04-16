Kementerian Agama (Kemenag) RI memperkuat posisi Ma’had Aly sebagai basis kaderisasi strategis untuk menyiapkan pemimpin bangsa berkelas global.

Upaya tersebut ditegaskan melalui forum revitalisasi Tata Kelola Mudir Ma’had Aly yang berlangsung pada 14–16 April 2026.

Dalam forum tersebut, Kemenag meluncurkan desain besar kaderisasi yang memadukan kedalaman kitab kuning dengan kapasitas kepemimpinan modern.

Langkah itu menjadi arah baru agar Ma’had Aly tidak hanya melahirkan ahli agama, tetapi juga aktor penting dalam dinamika sosial dan politik nasional.

Direktur Pesantren, Basnang Said, menyatakan perumusan kebijakan saat ini merupakan bentuk afirmasi negara agar mahasantri tidak hanya menjadi ahli agama (tafaqquh fiddin), tetapi juga arsitek politik dan sosial bangsa.

Menjaga Kekhasan

Kemenag saat ini tengah menggodok integrasi aturan kemahasantrian ke dalam revisi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 32 Tahun 2020.

Langkah tersebut bukan sekadar administratif, melainkan upaya memberikan payung hukum yang kokoh bagi Ma’had Aly agar setara dalam kualitas, namun tetap unik dalam karakter.

"Kita tidak ingin Ma’had Aly hanya melahirkan ulama di dalam kamar. Kita menyiapkan pemimpin masa depan yang punya keberanian masuk ke ruang-ruang strategis kebangsaan," tegas Basnang Said di Tangerang Selatan, dikutip dari laporan Kemenag, Kamis (16/4/2026).

Ia menegaskan, regulasi baru ini akan menjadi kerangka utama yang adaptif terhadap perkembangan zaman, tanpa meninggalkan ruh pesantren sebagai fondasi utama.

Keseimbangan Standar dan Independensi

Ketua Asosiasi Ma’had Aly Indonesia (AMALI), KH. Nur Salikin, menekankan pentingnya regulasi yang fleksibel.

Ia menyambut afirmasi Kemenag dengan catatan bahwa kemandirian pesantren harus tetap menjadi nafas utama dalam setiap kebijakan.

"Regulasi kemahasantrian harus bersifat filosofis dan sosiologis, menjaga peran transformasi sosial pesantren tanpa harus mengikat secara rigid," ungkapnya.

Sinergi ini terlihat dari keterlibatan aktif tim AMALI dalam merumuskan norma-norma yang kini tengah diharmonisasi oleh Biro Hukum Kemenag.

Menuju Pusat Unggulan Global

Pesan kuat dari pertemuan tersebut adalah Ma’had Aly tengah dipersiapkan menjadi pusat unggulan atau center of excellence.

Perwakilan Dewan Mahasantri, Irfan Aulia Sadili, melihat momentum ini sebagai peluang untuk menjadikan organisasi kemahasantrian sebagai laboratorium kepemimpinan yang terukur.

Hal senada disampaikan Basnang Said. Ia mengingatkan, kualitas generasi ulama dan pemimpin bangsa di masa depan sangat bergantung pada ketajaman rancangan kebijakan hari ini.