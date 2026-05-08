Upaya penguatan tata kelola zakat nasional kian dipertegas pemerintah. Pasca kegiatan Temu Konsultasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan ZIS-DSKL, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama memastikan audit syariah akan kembali digelar secara luas pada 2026.

Sebanyak 143 Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) menjadi target audit syariah tahun ini.

Langkah itu dinilai sebagai strategi penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola dana umat.

Dirjen Bimas Islam, Abu Rokhmad, menegaskan penguatan pengawasan merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan zakat nasional.

“Semua pengendalian dan pengawasan itu kita maksudkan untuk menjaga kepercayaan publik kepada Baznas dan LAZ,” ujar Abu Rokhmad dalam kegiatan Temu Konsultasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan ZIS-DSKL di Aula Baznas RI, Jakarta Timur, Kamis (7/5/2026).

Pengumpulan Meningkat, Pengawasan Diperkuat

Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan zakat nasional menunjukkan tren positif.

Peningkatan penghimpunan zakat menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban sekaligus peluang memperluas dampak sosial ekonomi.

Namun, peningkatan tersebut harus diimbangi dengan penguatan sistem pengawasan, baik dari sisi pemerintah maupun internal lembaga.

“Internal ini sangat penting supaya sejak awal kalau ada hal yang tidak sesuai dengan tujuan lembaga bisa segera dikendalikan,” katanya.

Penguatan pengendalian internal dinilai krusial untuk mencegah potensi penyimpangan serta memastikan distribusi zakat tepat sasaran.

Dorong Transformasi Tata Kelola

Transformasi tata kelola zakat menjadi agenda penting Kementerian Agama. Dalam hal ini, Baznas didorong menjadi lokomotif perubahan yang mampu memperkuat sistem pengelolaan hingga tingkat daerah.

Pendekatan itu diharapkan mampu menciptakan standar pengelolaan zakat yang lebih profesional, transparan, dan berdampak luas bagi kesejahteraan umat.

Pengawasan dan pembinaan disebut harus berjalan beriringan agar kualitas layanan lembaga zakat semakin meningkat.

Audit Keuangan dan Evaluasi Nasional

Selain audit syariah, pemerintah juga menyiapkan audit keuangan terhadap 65 Baznas dan LAZ melalui Kantor Akuntan Publik (KAP).

Tak hanya itu, evaluasi kinerja terhadap 748 lembaga pengelola zakat juga ditargetkan terlaksana pada 2026.

“Pengawasan tata kelola ZIS-DSKL ini akan kami dorong lebih kencang lagi pada 2026,” ujar Abu Rokhmad.

Ia menegaskan audit bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan sebagai upaya perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kepercayaan masyarakat.

Penguatan Sistem dan Teknologi

Dalam forum tersebut, Kementerian Agama bersama Baznas dan Inspektorat Jenderal Kemenag juga membahas berbagai isu strategis, mulai dari penguatan regulasi, audit syariah, harmonisasi kebijakan, hingga penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi.

Langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi besar menuju sistem pengelolaan zakat yang lebih modern dan terintegrasi.

Kegiatan Temu Konsultasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan ZIS-DSKL diikuti jajaran Baznas RI, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, serta Inspektorat Jenderal Kemenag.

Forum itu menjadi ruang koordinasi penting untuk memastikan kebijakan pengelolaan zakat berjalan selaras, transparan, amanah, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan umat.