Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) berhasil menembus peringkat ke-4 dunia dalam daftar 30 sekolah bisnis ekonomi Islam terbaik tahun 2026.

Capaian tersebut sekaligus menempatkan FEB UI sebagai institusi ekonomi Islam terbaik di Indonesia.

Pemeringkatan tersebut dirilis oleh DinarStandard dan diberitakan oleh Salaam Gateway awal pekan ini.

Dengan skor 75,3, FEB UI berhasil menempatkan diri sejajar dengan institusi global terkemuka.

Dekan FEB UI, Yulianti Abbas, dalam keterangannya dikutip inilah.com, Minggu (19/4/2026), menyampaikan capaian itu merupakan hasil komitmen seluruh sivitas akademika dalam menjaga kualitas pendidikan dan riset di bidang ekonomi dan keuangan Islam.

“Kami percaya bahwa penerapan nilai-nilai Islamic Excellence (ISLEX), yang menekankan integritas, karakter, dan keunggulan akademik, menjadi fondasi penting dalam membentuk lulusan yang mampu berkontribusi di tingkat global,” ujarnya.

Peta Kekuatan Global

Dalam daftar pemeringkatan tersebut, International Center for Education in Islamic Finance (INCEIF) dari Malaysia menduduki peringkat pertama, disusul oleh Durham University di peringkat kedua, dan Universiti Malaya di peringkat ketiga.

FEB UI berada tepat di bawah tiga institusi tersebut, menunjukkan daya saing yang kuat di tingkat internasional.

Pencapaian itu menegaskan kualitas pendidikan ekonomi Islam di Indonesia tidak lagi sekadar regional, tetapi telah diakui secara global.

Di tingkat nasional, FEB UI menempati posisi teratas. Sementara itu, Universitas Gadjah Mada melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya (FEB UGM) berada di peringkat ke-14 dunia dan menempati posisi kedua di Indonesia.

Strategi ISLEX dan Kolaborasi Global

Lebih lanjut ia mengatakan, FEB UI terus memperkuat implementasi nilai-nilai ISLEX melalui berbagai program akademik, kolaborasi internasional, serta kontribusi riset berkelanjutan.

Pendekatan itu tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga memperluas jejaring global mahasiswa dan dosen.

Dengan demikian, FEB UI mampu menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi syariah yang terus berkembang.

Sinyal Kuat Ekonomi Syariah Indonesia

Pemeringkatan ini juga menjadi indikator meningkatnya daya saing institusi pendidikan tinggi Indonesia di kancah global, khususnya dalam bidang ekonomi Islam.

Pengakuan internasional terhadap FEB UI menunjukkan kontribusi akademisi dan praktisi dalam mengembangkan ekosistem ekonomi syariah semakin mendapat perhatian luas.

Hal tersebut sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat penting dalam pengembangan ekonomi Islam dunia.

Ke depan, FEB UI diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut melalui penguatan kualitas pendidikan, riset, serta kolaborasi strategis lintas negara.