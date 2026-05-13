Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Siap Bertransformasi Jadi Pusat Peradaban Sains Global!

Citra Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) sebagai kampus yang hanya fokus pada ilmu-ilmu keislaman perlahan mulai berubah.

Di tengah perkembangan zaman dan tantangan global, PTKIN kini tampil sebagai pusat integrasi antara ilmu pengetahuan modern, teknologi, dan spiritualitas Islam.

Bendahara Panitia Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru PTKIN, Rosihon Anwar, menegaskan PTKIN saat ini tidak lagi sekadar menjadi lembaga pendidikan agama konvensional.

Menurutnya, kampus-kampus Islam negeri telah berkembang menjadi pusat peradaban yang menggabungkan nilai spiritual dengan keunggulan akademik dan sains.

“PTKIN bukan sekadar lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga pusat peradaban yang memadukan spiritualitas dengan keunggulan sains,” kata Rosihon Anwar dalam konferensi pers Penerimaan Mahasiswa Baru PTKIN di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Pernyataan itu menunjukkan arah baru pendidikan tinggi Islam di Indonesia yang kini semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, industri, dan kebutuhan masyarakat global.

Di bawah naungan Kementerian Agama, PTKIN tidak hanya menyelenggarakan pendidikan akademik, tetapi juga pendidikan vokasi dan profesi berbasis nilai-nilai Islam.

Rosihon menjelaskan, PTKIN terdiri atas tiga bentuk kelembagaan, yakni Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

Dari ketiga bentuk tersebut, UIN memiliki cakupan keilmuan paling luas. Kampus jenis ini mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu umum seperti kedokteran, teknik, psikologi, hingga sains terapan.

Sementara IAIN lebih berfokus pada rumpun ilmu agama Islam dengan disiplin yang lebih luas dibanding sekolah tinggi. Adapun STAIN fokus pada cabang-cabang tertentu dalam ilmu agama Islam.

Transformasi PTKIN ini sekaligus menjadi jawaban atas anggapan lama yang menilai kampus Islam hanya mencetak lulusan dengan kemampuan dakwah atau pemahaman agama semata.

“Faktanya, PTKIN modern telah mengadopsi paradigma integrasi ilmu. Mahasiswa tidak hanya mendalami ilmu agama, tetapi juga mengembangkan kompetensi profesional di berbagai bidang,” ujarnya.

Perubahan paradigma tersebut kini terlihat nyata melalui pengembangan berbagai fakultas modern di lingkungan PTKIN.

Banyak kampus Islam negeri mulai membuka dan memperkuat bidang sains dan teknologi, ekonomi dan bisnis Islam, hingga kedokteran dan kesehatan.

Rosihon mencontohkan, fakultas sains dan teknologi di PTKIN kini mengembangkan kajian biologi, kimia, hingga informatika dengan pendekatan etika Islam.

Pendekatan tersebut dianggap penting agar kemajuan ilmu pengetahuan tetap memiliki fondasi moral dan nilai kemanusiaan.

Di sektor ekonomi, fakultas ekonomi dan bisnis Islam diarahkan untuk mencetak lulusan yang memahami sistem keuangan syariah sekaligus mampu membaca dinamika ekonomi global.

Sedangkan pada bidang kedokteran dan kesehatan, PTKIN mulai menekankan pentingnya bioetika Islam dalam praktik medis modern.

Tidak hanya fokus pada pengembangan akademik, PTKIN juga terus melakukan transformasi menuju internasionalisasi dan digitalisasi. Langkah itu dinilai penting agar kampus Islam Indonesia mampu bersaing di tingkat global.

Rosihon menyebut moderasi beragama menjadi salah satu fondasi utama PTKIN dalam membangun wajah Islam yang inklusif, toleran, dan damai di tengah meningkatnya polarisasi dunia.

“PTKIN menjadi benteng bagi pemahaman Islam yang inklusif, toleran, dan damai di tengah polarisasi global. PTKIN adalah ekspor pemikiran Islam moderat Indonesia ke mata dunia,” ujar dia.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah PTKIN juga mulai memperoleh akreditasi internasional dan memperluas kerja sama riset dengan berbagai perguruan tinggi di Eropa, Amerika, hingga Timur Tengah.

Langkah tersebut memperlihatkan kampus Islam Indonesia mulai diperhitungkan dalam percaturan pendidikan global.

Di era transformasi digital, PTKIN pun tidak ingin tertinggal. Sejumlah kampus mulai mengembangkan konsep smart campus melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) serta big data dalam sistem pendidikan dan layanan akademik.

“Transformasi ini penting agar lulusan PTKIN mampu bersaing di era Revolusi Industri 4.0 dan 5.0,” ujar Rosihon.

Perubahan besar yang terjadi di lingkungan PTKIN menunjukkan pendidikan Islam di Indonesia tengah bergerak menuju wajah baru, yaitu modern, adaptif, dan tetap berakar pada nilai-nilai keislaman.