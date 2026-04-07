Panitia Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) resmi mengumumkan hasil Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN-PTKIN) 2026.

Sebanyak 82.274 peserta dinyatakan lulus melalui jalur tanpa tes berbasis prestasi akademik.

Pengumuman dapat diakses secara serentak mulai Selasa (7/4/2026) pukul 15.00 WIB melalui laman resmi:

https://pengumuman-span.ptkin.ac.id/

SPAN-PTKIN merupakan jalur seleksi nasional berbasis nilai rapor dan prestasi pendukung.

Seleksi tersebut diikuti oleh siswa madrasah, sekolah, dan pesantren dari seluruh Indonesia.

Berdasarkan data Panitia Nasional, mayoritas peserta lulus pada pilihan program studi utama.

Adapun rincian kelulusan sebagai berikut:

Lulus pilihan 1: 71.175 peserta.

Lulus pilihan 2: 2.466 peserta.

Lulus pilihan 3: 6.827 peserta.

Lulus pilihan 4: 1.806 peserta.

Selain itu, sebagai bentuk komitmen pemerataan akses pendidikan, Kementerian Agama memberikan afirmasi kelulusan kepada 756 peserta dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Ketua Panitia Nasional PMB PTKIN 2026, Prof. Abd. Aziz, menegaskan meningkatnya minat masyarakat terhadap PTKIN.

“PTKIN kini menjadi solusi pendidikan komprehensif yang memadukan karakter keagamaan yang kokoh dengan standar akademik global. Tahun ini, kami juga memperkenalkan inovasi pemetaan kesehatan mental bagi calon mahasiswa,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Pokja Penjaminan Mutu, Prof. Zulfahmi Alwi, memastikan proses seleksi berjalan objektif dan transparan.

“Integritas data menjadi prioritas. Kami memastikan mahasiswa yang diterima memiliki potensi akademik unggul dan siap mengembangkan diri di PTKIN,” katanya.

Cara Cek Hasil SPAN-PTKIN 2026

Peserta dapat mengecek hasil kelulusan dengan langkah berikut:

Kunjungi laman https://pengumuman-span.ptkin.ac.id Masukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), lalu klik “Lihat Hasil” Isi kuesioner peserta SPAN-PTKIN 2026, kemudian klik “Simpan” Lihat hasil kelulusan (lulus atau tidak lulus) Unduh bukti pengumuman dengan klik “Cetak” dan simpan dalam format PDF

Bagi peserta yang dinyatakan lulus, panitia mengimbau agar segera memperhatikan jadwal dan prosedur daftar ulang di kampus tujuan masing-masing. Informasi resmi dapat diakses melalui laman:

https://s.id/infodaftarulangptkin

Perlu diingat, kelulusan dapat dibatalkan apabila peserta tidak menyelesaikan proses administrasi sesuai ketentuan.

Sementara itu, bagi peserta yang belum lolos, masih tersedia peluang melalui jalur Ujian Masuk PTKIN (UM-PTKIN). Pendaftaran dibuka pada 13 April hingga 30 Mei 2026 melalui laman:

https://um.ptkin.ac.id/