Pengadilan Niaga Syariah Segera Dibentuk, Sengketa Ekonomi Islam Bakal Berubah Total

Wacana pembentukan pengadilan niaga syariah semakin menguat setelah Mahkamah Agung Republik Indonesia menyiapkan hasil kajian dan naskah akademik terkait rancangan undang-undang pengadilan niaga syariah.

Langkah tersebut dinilai menjadi titik penting dalam perubahan sistem penyelesaian sengketa ekonomi Islam di Indonesia.

Ketua Bidang Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia, Wahiduddin Adams, menyampaikan apresiasi atas langkah Mahkamah Agung tersebut usai pertemuan bersama jajaran MA yang dipimpin Ketua Kamar Agama MA, Yasardin, di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

“Kita menghormati dan mengapresiasi bapak-bapak dari Mahkamah Agung yang langsung dipimpin oleh Ketua Kamar Bidang Agama, Dr. Yasardin, yang menyampaikan bahwa dalam rangka melayani kepentingan masyarakat terkait niaga syariah sudah disiapkan hasil pengkajian mengenai urgensi dan bahkan naskah akademik rancangan undang-undang terkait pengadilan niaga syariah,” ujar Wahiduddin.

Menurutnya, MUI menyambut baik inisiatif tersebut dan siap memberikan dukungan melalui penguatan substansi serta pendalaman kajian terhadap naskah akademik yang telah disusun.

“Oleh sebab itu, MUI tentu menyambut dengan baik untuk memberikan dukungan, pengayaan substansi, perluasan, kemudian pendalaman kajian sehingga naskah akademik ini kuat dan bisa menjadi bahan dalam penyusunan rancangan undang-undang terkait pengadilan niaga syariah,” katanya.

Sengketa Syariah Meningkat Tajam

Wahiduddin menjelaskan, selama ini pengadilan niaga konvensional sudah memiliki dasar hukum serta kelembagaan yang jelas sebagai pengadilan khusus di bawah peradilan umum.

Namun, perkembangan perkara ekonomi dan niaga syariah di Indonesia justru terus meningkat tanpa diimbangi sistem penyelesaian berbasis prinsip syariah secara utuh.

Menurut dia, perkara syariah kini terus bertambah mulai dari tingkat pertama hingga kasasi.

“Sekarang perkara syariah itu sudah banyak sekali, mulai dari tingkat pertama, banding, sampai kasasi. Sementara substansi penanganannya belum ada yang didasarkan pada prinsip syariah,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut menyebabkan ketidaksinkronan dalam sistem penyelesaian sengketa ekonomi Islam.

Sebab, perkara yang berlandaskan prinsip syariah justru diputus menggunakan pendekatan hukum yang belum sepenuhnya berbasis syariah.

“Perkaranya perkara syariah, masalah syariah, lalu di akhir ketika sengketa diadili dan diputus bukan dengan prinsip-prinsip syariah. Itu yang harus disinkronkan dari hulu sampai hilir,” tegasnya.

Karena itu, pembentukan pengadilan niaga syariah dinilai penting guna menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama para pelaku ekonomi syariah yang pertumbuhannya terus meningkat di Indonesia.

Amanat UU Perbankan Syariah Dinilai Belum Maksimal

Sementara itu, Ketua Muda Agama Mahkamah Agung RI, Yasardin, mengatakan kunjungan Mahkamah Agung ke MUI bertujuan mempererat silaturahim sekaligus membahas persoalan peradilan agama dan ekonomi syariah.

Menurut Yasardin, hubungan antara Mahkamah Agung dan MUI selama ini berjalan baik dan diperkuat melalui tim penghubung kedua lembaga.

“Antara Mahkamah Agung dengan MUI hubungannya selama ini sudah baik sekali, komunikasinya bagus. Sudah ada tim penghubung dari Mahkamah Agung maupun dari MUI,” ujar Yasardin di Aula Buya Hamka, Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Dalam pembahasan tersebut, salah satu isu penting yang menjadi perhatian adalah sengketa ekonomi syariah, termasuk praktik taflis atau kepailitan dalam sistem syariah.

Yasardin menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebenarnya telah mengamanatkan bahwa seluruh perkara berbasis prinsip syariah seharusnya diadili melalui mekanisme yang juga menggunakan prinsip syariah.

“Tentu amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu bahwa semua yang berprinsip syariah harus diadili oleh pengadilan dengan prinsip syariah juga. Sementara ini belum diadili dengan prinsip syariah. Itu persoalan yang kita diskusikan tadi,” katanya.

Ia menambahkan, penguatan sistem peradilan ekonomi syariah membutuhkan dukungan regulasi yang lebih kuat serta komunikasi intensif dengan pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang.

“Ya kita harus banyak beraudiensi dengan pemerintah,” ujarnya.

Yasardin juga menegaskan bahwa sinergi antara Mahkamah Agung dan MUI telah berlangsung lama, khususnya dalam pembahasan isu hukum syariah dan peradilan agama.