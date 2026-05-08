Dugaan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memantik perhatian luas publik.

Kasus tersebut tidak hanya menyisakan trauma bagi para korban, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius terkait sistem pengawasan dan perlindungan santri di lembaga pendidikan keagamaan.

Pakar hukum sekaligus pendiri Indonesia Halal Watch (IHW), Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H., menegaskan penanganan kasus itu tidak bisa dilakukan secara biasa.

Ia mendorong adanya perlakuan khusus dalam proses penegakan hukum, mengingat mayoritas korban merupakan santriwati.

“Proses penegakan hukum khusus pada kasus Ponpes di Pati ini harus ada perlakuan khusus. Misal di tingkat penyidikan harus banyak dilibatkan unsur pengacara perempuan penyidik perempuan,” ujar Ikhsan kepada inilah.com di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Menurutnya, pendekatan berbasis sensitivitas gender sangat penting untuk memastikan kondisi psikologis korban tetap terjaga dan keterangan yang diberikan dapat tergali secara maksimal.

“Jaksa penuntut umum dan hakimnya juga harus perempuan. Karena korbanya diduga 50 Santri perempuan, agar secara psikologis dan kejiwaan semua bisa tergali dan hukum dapat ditegakkan secara adil,” kata Ketua Dewan Pembina Yayasan Generasi Al-Qur’an itu.

Pengkhianatan Nilai Syariat

Ikhsan menilai dugaan tindakan pelaku merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai dasar Islam, khususnya dalam menjaga kehormatan manusia.

“Kami mengutuk keras dugaan tindak kekerasan seksual oleh AS oknum pengasuh Pondok Pesantren di Pati, Jawa Tengah terhadap puluhan santriwati. Perbuatan ini adalah pengkhianatan terhadap maqashid syariah, khususnya hifzh al-‘irdh, penjagaan kehormatan manusia yang menjadi tujuan pokok syariat Islam,” tegas Katib Syuriyah PBNU itu.

Ia menegaskan, pesantren seharusnya menjadi ruang aman bagi para santri dalam menuntut ilmu, bukan justru menjadi tempat terjadinya kekerasan.

“Pesantren adalah baitul amanah. Santriwati datang untuk menuntut ilmu dalam keadaan aman, bukan menjadi korban syahwat,” imbuh Ikhsan.

Lebih lanjut, ia mengutip kaidah fikih yang menekankan pentingnya pencegahan kerusakan. Merujuk Kaidah Fiqih ‘Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbil Mashalih’ yang menegaskan, bahwa mencegah kerusakan harus didahulukan.

"Membiarkan predator di pesantren adalah mafsadat besar yang mencoreng wajah Islam, marwah Ulama dan kepercayaan umat,” tegasnya.

Desakan Hukuman Maksimal

Ikhsan juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah kepolisian yang telah menangkap terduga pelaku, namun tetap mengingatkan pentingnya transparansi dan kecepatan proses hukum.

“Terima kasih kerja keras dan cepat Polisi sehingga pelaku berhasil dibekuk, sekalipun banyak masyarakat yang masih meragukan. Kami berharap proses hukum jangan berlarut. Jangan tunggu korban bertambah,” katanya.

Ia pun mendesak agar pelaku dijatuhi hukuman maksimal sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami juga memohon kepada penegak hukum agar menghukum maksimal pelaku sesuai UU TPKS dan KUHP, serta penerapan hukuman tambahan ‘kebiri kimia’ untuk memberikan efek jera,” ujar Ikhsan.

Selain itu, ia mendorong langkah struktural dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama, untuk memperkuat pengawasan pesantren.

“Kami juga memohon agar Kementrian Agama RI segera membentuk Direktorat Jenderal Pesantren untuk mengawal mandat UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren guna mengawal, fungsi pengawasan, dan perlindungan santri,” pungkasnya.

Seruan Mengawal Kasus

Ikhsan mengajak masyarakat luas untuk aktif mengawal kasus ini hingga tuntas serta memberikan pendampingan kepada para korban.

“Mari kita mengawal kasus ini, mendampingi korban, serta mengawasi proses peradilanya dan aktif melapor jika menemukan indikasi serupa. Menutup aib pelaku kejahatan seksual bukan satrul ‘uyub, melainkan ikut menanggung dosa," tambahnya.

Kasus tersebut bermula dari pendirian Ponpes Ndholo Kusumo oleh oknum berinisial AS pada tahun 2021 di Kecamatan Tlogowungu, Pati. Hingga kini, pondok tersebut memiliki 252 santri, dengan 112 di antaranya merupakan santriwati.

Dugaan kekerasan seksual mulai terungkap setelah seorang korban yang telah lulus melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Pati pada September 2024. Laporan juga disampaikan kepada pihak kepolisian.

Namun, proses penanganan sempat berjalan lambat. Selama lebih dari satu tahun, belum ada perkembangan signifikan hingga akhirnya aparat melakukan olah tempat kejadian perkara pada 27 April 2026 di empat lokasi, termasuk asrama putri dan ruang kiai.

Kepolisian melalui Kabag Ops Polresta Pati AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata menetapkan AS sebagai tersangka pada 28 April 2026, meskipun diakui terdapat sejumlah kendala dalam proses penyidikan.

Sementara itu, Kementerian Agama telah menutup pondok pesantren tersebut. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pati, Ahmad Syaiku, menyampaikan Dirjen Pesantren mengeluarkan tiga rekomendasi, yakni penutupan sementara dengan larangan menerima santri baru, pemisahan pengasuh dari yayasan, serta penutupan permanen jika ketentuan tidak dipatuhi.

Para santri yang terdampak rencananya akan dipindahkan ke pondok pesantren lain di wilayah Pati.