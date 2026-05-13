Pendidikan Pesantren Berbenah, Perlindungan Santri Kini Jadi Fokus Utama

Kementerian Agama (Kemenag) RI terus memperkuat transformasi pendidikan pesantren melalui program Pesantren Ramah Anak.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan lingkungan pendidikan Islam tidak hanya unggul dalam pembelajaran agama dan akademik, tetapi juga aman, nyaman, dan melindungi hak-hak santri.

Upaya tersebut diwujudkan melalui penyiapan fasilitator Pesantren Ramah Anak yang dinilai menjadi elemen penting dalam membangun budaya pendidikan berbasis kasih sayang dan keteladanan.

Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin menegaskan, pesantren ramah anak tidak cukup diwujudkan melalui pembangunan fasilitas fisik semata, tetapi juga membutuhkan lingkungan sosial yang sehat dan suportif.

“Pesantren yang ramah anak lahir dari lingkungan yang aman, hangat, dan penuh keteladanan. Sebagai fasilitator, kita harus memiliki kapabilitas yang baik untuk menjadi teladan bagi tenaga kependidikan di lingkungan pesantren,” ujar Kamaruddin Amin di Jakarta dalam siaran pers Kemenag dikutip inilah.com, Rabu (13/5/2026).

Sebagai bagian dari langkah tersebut, Kemenag menggelar kegiatan peningkatan kapasitas fasilitator pesantren ramah anak di Jakarta.

Program itu menjadi bagian dari strategi nasional dalam memperkuat perlindungan santri di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan.

Pesantren Didorong Jadi Ruang Aman bagi Santri

Kamaruddin mengatakan, kegiatan peningkatan kapasitas akan dilakukan secara berkala agar pesantren mampu menjadi ekosistem pendidikan yang menghormati martabat kemanusiaan.

Menurutnya, pendidikan pesantren harus berkembang menjadi ruang pembinaan yang tidak hanya mengejar keunggulan intelektual dan penguasaan kitab kuning, tetapi juga memperhatikan aspek emosional serta psikologis para santri.

Kemenag, kata dia, ingin memastikan seluruh santri mendapatkan perlindungan penuh selama menjalani proses pendidikan.

“Semoga ikhtiar ini memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan ruang pendidikan yang melindungi, mendidik, dan menumbuhkan generasi dengan baik,” ujarnya.

Program Pesantren Ramah Anak dinilai menjadi bagian penting dari reformasi pendidikan Islam di Indonesia, terutama di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu perlindungan anak di lingkungan pendidikan berasrama.

Penguatan Regulasi dan Budaya Kasih Sayang

Selain peningkatan kapasitas fasilitator, Kementerian Agama juga terus memperluas praktik baik melalui penguatan regulasi, pelatihan pengasuh pesantren, hingga penyusunan panduan nasional pesantren ramah anak.

Dengan pendekatan tersebut, pesantren diharapkan mampu menjadi tempat tumbuh yang aman, sehat, dan bermartabat bagi seluruh santri Indonesia.

Kamaruddin berharap pesantren dapat benar-benar menjadi “rumah kedua” bagi santri, tempat mereka tumbuh dengan rasa aman dan penuh kasih sayang.

“Pesantren harus menjadi 'rumah kedua' yang penuh kasih sayang, tempat tumbuhnya generasi yang cerdas secara spiritual, intelektual, dan emosional,” kata dia.

Melalui program itu, Kemenag menegaskan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban harus berjalan seiring dengan pendidikan agama dan penguasaan ilmu pengetahuan.