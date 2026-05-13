Pendaftaran UM-PTKIN 2026 Segera Ditutup, Cek Jadwal Lengkapnya!

Kesempatan masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) melalui jalur Ujian Masuk PTKIN (UM-PTKIN) 2026 masih terbuka hingga 30 Mei 2026.

Panitia Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru PTKIN pun mengajak calon mahasiswa untuk tidak menyia-nyiakan momentum tersebut.

Ketua Panitia Nasional PMB PTKIN Abdul Aziz menegaskan, UM-PTKIN bukan sekadar jalur masuk kampus Islam negeri, melainkan gerbang penting dalam membangun generasi akademik yang unggul dan berkarakter.

Menurutnya, PTKIN hadir sebagai institusi pendidikan tinggi yang mengintegrasikan ilmu, nilai, dan karakter.

“Melalui UM-PTKIN 2026, kami membuka kesempatan luas bagi generasi muda Indonesia untuk menjadi bagian dari ekosistem akademik yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing,” ujar Abdul Aziz dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Pernyataan itu menegaskan transformasi PTKIN yang kini tidak lagi dipandang hanya fokus pada studi keagamaan semata.

Kampus-kampus Islam negeri disebut terus berkembang menjadi pusat keunggulan akademik lintas disiplin, mulai dari ilmu keislaman, sains, sosial, ekonomi, kesehatan, hingga teknologi.

UM-PTKIN Jadi Jalur Strategis Pendidikan Islam Modern

Di tengah persaingan dunia pendidikan tinggi yang semakin ketat, UM-PTKIN 2026 hadir dengan pendekatan yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Abdul Aziz menjelaskan, peserta UM-PTKIN tahun ini berasal dari lulusan MA, MAK, SMA, SMK, SPM, PDF, PKPPS, atau sederajat lulusan tahun 2024, 2025, dan 2026. Para peserta diberi keleluasaan memilih maksimal tiga program studi pada PTKIN maupun PTN, sekaligus menentukan lokasi ujian sesuai kebutuhan.

Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara mandiri melalui laman resmi UM-PTKIN dan baru dianggap selesai setelah peserta melakukan finalisasi data.

Menariknya, pelaksanaan seleksi tahun ini kembali menggunakan Sistem Seleksi Elektronik (SSE) berbasis teknologi digital yang dilaksanakan secara luring di titik ujian pilihan peserta.

“Penerapan SSE membuat pelaksanaan ujian menjadi paperless, lebih efisien dan akurat, berbasis teknologi, serta menjunjung prinsip adil, transparan, tidak diskriminatif, dan ramah difabel,” ujar Aziz.

Transformasi digital tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam meningkatkan kredibilitas dan transparansi proses seleksi nasional PTKIN.

Materi Seleksi Fokus Penalaran dan Literasi

Berbeda dari pola seleksi konvensional yang banyak mengandalkan hafalan, UM-PTKIN 2026 lebih menitikberatkan pada kemampuan penalaran dan kesiapan akademik peserta.

Materi seleksi meliputi Tes Bakat Skolastik dan Tes Literasi. Pada Tes Bakat Skolastik, peserta akan diuji kemampuan berpikir logis, verbal, spasial, dan kuantitatif.

Sementara Tes Literasi mencakup literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, kemampuan baca tulis Alquran, literasi numerasi, hingga pemahaman ajaran Islam.

Pendekatan ini dianggap sejalan dengan kebutuhan dunia pendidikan tinggi modern yang tidak hanya membutuhkan kecerdasan akademik, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan adaptif.

Panitia Hadirkan Simulasi hingga Layanan Difabel

Panitia Nasional PMB PTKIN juga menghadirkan sejumlah inovasi baru pada pelaksanaan tahun ini.

Salah satunya ialah simulasi ujian SSE yang bertujuan membantu peserta memahami sistem ujian sebelum hari pelaksanaan.

Selain itu, panitia juga menyediakan informasi tingkat keketatan program studi agar peserta dapat menyusun strategi pilihan kampus secara lebih realistis.

Tak hanya itu, layanan bagi peserta difabel juga diperkuat, mulai dari proses pendaftaran hingga pelaksanaan tes di lokasi ujian.

Langkah tersebut menunjukkan upaya PTKIN untuk menghadirkan sistem pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

Jadwal Lengkap UM-PTKIN 2026

Pendaftaran UM-PTKIN 2026 dibuka sejak 13 April 2026 pukul 08.00 WIB hingga 30 Mei 2026 pukul 15.00 WIB.

Sementara pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200 ribu dapat dilakukan hingga 30 Mei 2026 pukul 23.59 WIB melalui bank yang telah ditetapkan panitia nasional.

Adapun finalisasi pendaftaran berlangsung hingga 3 Juni 2026 pukul 15.00 WIB. Peserta juga sudah dapat mencetak kartu ujian mulai 1 Mei 2026 pukul 08.00 WIB.

Pelaksanaan ujian dijadwalkan berlangsung pada 8–14 Juni 2026, sedangkan hasil seleksi akan diumumkan pada 30 Juni 2026.

Aziz menegaskan, UM-PTKIN menjadi bagian penting dalam penguatan mutu pendidikan tinggi Islam di Indonesia melalui sistem seleksi nasional yang terstandar.