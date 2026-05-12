Pendaftaran Sertifikasi Nazir Wakaf Gratis Dibuka Sampai 23 Mei, Cek Syaratnya!

Kementerian Agama (Kemenag) RI kembali menunjukkan keseriusannya dalam mengoptimalkan potensi wakaf nasional.

Melalui kolaborasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Pusbangkom SDM Kemenag, Kemenag resmi membuka pendaftaran Pelatihan Terintegrasi dan Sertifikasi Nazir bagi para pengelola dan praktisi wakaf di Indonesia.

Program tersebut bukan sekadar pelatihan biasa, tetapi dirancang sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan pengelolaan wakaf produktif yang semakin kompleks dan membutuhkan profesionalisme tinggi.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Waryono, menegaskan penguatan kapasitas nazir menjadi kunci dalam memaksimalkan manfaat wakaf bagi umat.

“Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme nazir sehingga pengelolaan wakaf dilakukan lebih produktif, aakuntabel, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” ujar Waryono di Jakarta, dilansir dari siaran pers Kemenag, Selasa (12/5/2026).

Menjawab Tantangan Wakaf Produktif

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep wakaf tidak lagi terbatas pada aset statis seperti tanah atau bangunan. Wakaf kini berkembang menjadi instrumen ekonomi umat yang produktif, mulai dari wakaf uang hingga investasi berbasis syariah.

Namun, perkembangan itu menuntut kemampuan manajerial, hukum, hingga inovasi bisnis dari para nazir. Tanpa kompetensi yang memadai, potensi besar wakaf berisiko tidak tergarap optimal.

Karena itu, program sertifikasi ini menyasar berbagai kalangan yang terlibat dalam ekosistem wakaf, di antaranya nazir perseorangan maupun lembaga, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan praktisi wakaf berpengalaman minimal tiga tahun.

Tahapan Pelatihan dari Daring hingga Sertifikasi Nasional

Pelatihan tersebut disusun secara komprehensif dengan kombinasi metode pembelajaran modern dan praktik langsung.

Waryono menjelaskan, pelatihan diawali dengan pembelajaran mandiri secara daring pada 9–10 Juni 2026, dilanjutkan kelas interaktif daring pada 11–12 Juni 2026.

Pelatihan tatap muka akan berlangsung pada 15 Juni 2026 di Balai Diklat Keagamaan Jakarta, kemudian ditutup dengan uji kompetensi sertifikasi pada 16 Juni 2026.

“Melalui program ini, kami ingin mendorong lahirnya nazir yang adaptif, profesional, dan mampu mengembangkan aset wakaf secara produktif agar berdampak pada kesejahteraan umat,” kata Waryono.

Gratis, Tapi Selektif

Menariknya, program ini tidak dipungut biaya. Namun, peserta tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan ketat, antara lain: pendidikan minimal sarjana (S1); sehat jasmani dan rohani; serta bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi dan pelatihan.

Selain itu, peserta wajib memiliki pengalaman di bidang wakaf minimal tiga tahun, serta membawa perangkat laptop saat sesi tatap muka.

Peserta yang lolos seleksi akan mendapatkan berbagai fasilitas, mulai dari modul pembelajaran berbasis kompetensi, pendampingan praktisi, konsumsi dan akomodasi selama pelatihan, hingga sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi nasional.

Momentum Kebangkitan Wakaf Nasional

Program itu menjadi bagian dari upaya lebih luas pemerintah dalam mengangkat wakaf sebagai pilar ekonomi umat.

Dengan pengelolaan yang profesional, wakaf berpotensi menjadi solusi nyata bagi berbagai persoalan sosial, mulai dari kemiskinan hingga pembangunan fasilitas publik berbasis syariah.

Pendaftaran dibuka hingga 23 Mei 2026 pukul 16.00 WIB. Peserta diwajibkan mengunggah berbagai dokumen persyaratan, seperti surat rekomendasi, bukti aktif, ijazah terakhir, KTP, pas foto latar belakang merah, dan surat pernyataan. Pengumuman peserta yang lolos seleksi akan disampaikan pada 28 Mei 2026.