Pendaftar UM-PTKIN 2026 Tembus 60 Ribu, Selain PAI Jurusan Ini Mendadak Melejit

Antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) terus menunjukkan tren peningkatan.

Hingga pertengahan masa pendaftaran, jumlah peserta Ujian Masuk PTKIN (UM-PTKIN) 2026 telah mencapai sekitar 60 ribu orang, dan angka tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah.

Di tengah persaingan berbagai jurusan baru yang semakin berkembang, program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) ternyata masih menjadi pilihan utama calon mahasiswa.

Jurusan yang identik dengan dunia pendidikan dan dakwah itu tetap tak tergoyahkan sebagai program studi favorit di lingkungan PTKIN.

Ketua Panitia Nasional PMB PTKIN Abdul Aziz mengatakan, jurusan PAI hingga kini masih mendominasi pilihan peserta, khususnya di rumpun Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.

“Kalau di Tarbiyah itu PAI masih nomor satu ya,” ujar Abdul Aziz di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Fenomena tersebut cukup menarik perhatian. Pasalnya, profesi guru selama ini kerap dianggap belum sepenuhnya menjanjikan dari sisi kesejahteraan.

Namun, tingginya peminat jurusan PAI memperlihatkan banyak calon mahasiswa tetap memiliki idealisme kuat untuk berkiprah di bidang pendidikan Islam.

PAI dinilai bukan sekadar jurusan akademik, tetapi juga menjadi ruang pengabdian bagi generasi muda yang ingin berkontribusi dalam pembentukan karakter dan moral masyarakat.

Di tengah tantangan era digital dan krisis akhlak yang sering disorot, kebutuhan terhadap pendidik agama justru dianggap semakin penting.

Selain jurusan PAI, Abdul Aziz mengungkapkan bahwa beberapa program studi lain juga mengalami lonjakan peminat pada UM-PTKIN 2026.

Jurusan psikologi menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian, disusul bidang manajemen dan bisnis Islam.

Meningkatnya minat terhadap psikologi menunjukkan kesadaran generasi muda terhadap isu kesehatan mental dan pengembangan diri yang kini semakin berkembang di masyarakat.

Sementara program studi bisnis Islam dianggap memiliki prospek cerah seiring pertumbuhan industri halal dan ekonomi syariah nasional.

Hingga kini, proses pendaftaran UM-PTKIN 2026 masih berlangsung dan akan ditutup pada 30 Mei 2026. Panitia memperkirakan jumlah peserta masih akan terus mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa pekan ke depan.

“Kita masih ada waktu kira-kira 17 hari. Ini terus berjalan kok, tiap hari penambahan pendaftar itu banyak,” kata Aziz.

Sementara itu, total daya tampung PTKIN tahun ini berada di angka sekitar 80 ribu kursi.

Dengan jumlah tersebut, peluang peserta masih cukup terbuka, meski persaingan di kampus dan jurusan favorit diperkirakan akan berlangsung ketat.

Beberapa PTKIN yang saat ini mencatat jumlah peminat tertinggi berasal dari Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Makassar, hingga Mataram.

Kampus-kampus tersebut dikenal memiliki reputasi akademik yang kuat serta menawarkan ciri khas keilmuan berbeda di setiap program studinya.

Menurut Abdul Aziz, masyarakat kini semakin selektif dalam menentukan pilihan kampus. Calon mahasiswa tidak hanya mempertimbangkan popularitas jurusan, tetapi juga melihat kekhasan dan keunggulan masing-masing PTKIN.

“Sama-sama PAI misalnya, antara yang di Jakarta, Bandung, dan daerah lain itu punya distingsi sendiri-sendiri,” katanya.

Perkembangan tersebut menunjukkan PTKIN kini semakin kompetitif dalam dunia pendidikan tinggi nasional.

Transformasi kelembagaan, penguatan akademik, digitalisasi kampus, hingga pengembangan program studi modern berbasis nilai keislaman menjadi daya tarik tersendiri bagi generasi muda.

Tingginya minat terhadap jurusan PAI juga menjadi sinyal bahwa pendidikan agama masih memiliki posisi strategis di Indonesia.