Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Yahya Cholil Staquf menutup rangkaian safari diplomatiknya dengan mengunjungi Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Sergey Tolchenov, di Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2026).

Langkah tersebut menjadi bagian dari manuver diplomasi kultural PBNU dalam merespons eskalasi konflik global, khususnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat.

Kunjungan tersebut tidak berdiri sendiri. Sehari sebelumnya, Gus Yahya juga menyambangi Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafeez Chaudhri.

Rangkaian ini menunjukkan upaya serius PBNU menempatkan diri sebagai aktor masyarakat sipil yang aktif dalam diplomasi perdamaian global.

Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla mengungkapkan, pertemuan dengan Dubes Rusia berfokus pada upaya meredakan konflik Iran-AS melalui jalur non-militer.

"Gus Yahya selalu menekankan pentingnya penyelesaian diplomatik, penyelesaian secara damai non-militer terhadap konflik ini," katanya usai pertemuan.

Menurutnya, sikap tersebut sejalan dengan pandangan Rusia yang juga mendorong resolusi damai.

Bahkan, kedua pihak turut mengapresiasi langkah Pakistan yang dinilai berhasil membuka ruang dialog antara dua kekuatan besar tersebut.

"Dua tokoh ini, Gus Yahya dan Duta Besar Rusia, juga memberikan apresiasi terhadap peran Pakistan dalam melakukan upaya-upaya diplomatik," katanya.

Diplomasi NU, Dari Perdamaian hingga Pendidikan

Tak hanya isu geopolitik, pertemuan juga menyinggung kerja sama strategis antara Indonesia, NU, dan Rusia.

Dalam konteks ini, hubungan bilateral yang telah dirintis sejak pemerintahan Prabowo Subianto dinilai membuka peluang konkret, terutama di bidang pendidikan.

"Terutama dalam isu pendidikan. Pemerintah Rusia memberikan 300 beasiswa untuk Indonesia. Tentu ini sangat menggembirakan," katanya.

Ia menambahkan, mahasiswa Indonesia dari kalangan NU telah banyak menempuh studi di Rusia, termasuk keterlibatan kader PBNU dalam peran diplomatik.

"Kita sendiri juga punya banyak mahasiswa berlatar belakang NU yang studi di Rusia, termasuk Atase Republik Indonesia yang berasal dari Lakpesdam PBNU, Khoirul Rosyadi," jelasnya.

Selain pendidikan, isu ekonomi syariah juga menjadi perhatian penting. PBNU kini mulai memperluas kiprahnya melalui pembentukan Nahdlatul Ulama Harvest Maslahah (NHM) yang terhubung dengan layanan Syariah Global Services (SGS).

"Kebetulan pada bulan Mei ada event terkait kerja sama ekonomi syariah yang diadakan di Republik Tatarstan, Rusia, dan Pak Dubes juga mengharapkan ada delegasi NU yang hadir dalam event tersebut," katanya.

Pakistan Kunci Diplomasi Dunia Islam

Dalam kunjungannya ke Kedutaan Besar Pakistan, Gus Yahya menegaskan pentingnya peran negara-negara Muslim dalam menjaga stabilitas global.

Pakistan dinilai memiliki posisi strategis dalam mendorong dialog damai antara Iran dan Amerika Serikat.

"Jadi, selama ini Gus Yahya dalam batas-batas yang bisa dilakukan ormas seperti NU mencoba untuk melakukan diplomasi kepada negara-negara sahabat," katanya.

Ia menyebut, Pakistan berhasil memainkan peran penting dalam mendorong kedua negara untuk duduk bersama di meja perundingan.

"Gus Yahya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada negara Pakistan atas inisiatif diplomatik yang telah dilakukan oleh negara tersebut," katanya.

Lebih jauh, diskusi juga menyinggung urgensi persatuan dunia Islam di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Bahkan, muncul kekhawatiran terhadap potensi instabilitas kawasan akibat ambisi Israel untuk menjadi kekuatan dominan.

"Dubes Pakistan juga mengharapkan peran ormas-ormas seperti NU dalam upaya menciptakan perdamaian dunia, termasuk mendorong pemimpin-pemimpin di negara masing-masing untuk terlibat dalam upaya menghentikan perang ini melalui forum diplomasi," katanya.

Diplomasi Kultural NU di Panggung Global

Safari diplomatik ini mencerminkan pendekatan khas NU: diplomasi berbasis nilai, bukan kekuatan militer. Gus Yahya, menurut Gus Ulil, bahkan rela mendatangi para duta besar secara langsung sebagai bentuk keseriusan.

"Namun, karena Gus Yahya memandang masalah ini penting, maka beliau sendiri yang mengunjungi negara-negara sahabat," katanya.

Rangkaian safari ini mencakup sejumlah negara strategis, mulai dari Iran, Amerika Serikat, Arab Saudi, hingga negara-negara Teluk dan Asia lainnya.

Semua diarahkan untuk membangun jejaring dialog dan memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan moral dalam percaturan global.

"Ini bagian dari safari yang diinisiasi oleh Gus Yahya untuk menjumpai beberapa duta besar, mulai dari Duta Besar Iran, Amerika Serikat, Arab Saudi, kemudian negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, serta juga Duta Besar Turki, Pakistan, China, dan terakhir hari ini kita menjumpai Duta Besar Rusia," terangnya.

Ke depan, hasil dari seluruh pertemuan ini akan dirumuskan dan disampaikan kepada pemerintah Indonesia sebagai bahan pertimbangan kebijakan luar negeri berbasis perdamaian.

"Setelah ini, Gus Yahya akan melakukan evaluasi, merumuskan hasil pertemuan-pertemuan ini, dan akan menyampaikannya kepada pihak-pihak yang relevan, termasuk Pemerintah Indonesia," jelasnya.