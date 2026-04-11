Langkah progresif dalam memadukan nilai keagamaan dengan inovasi teknologi kembali ditunjukkan oleh Departemen Urusan Islam dan Kegiatan Amal Dubai (IACAD).

Bersama perusahaan Emarat EV Charging Stations Company (UAEV), lembaga ini resmi meluncurkan infrastruktur pengisian kendaraan listrik (EV) berbasis pintar di area parkir masjid-masjid di Dubai.

Kemitraan tersebut menjadi bagian dari strategi besar untuk mengintegrasikan mobilitas ramah lingkungan, sistem pembayaran cerdas, serta manajemen energi modern dalam ruang-ruang publik berbasis keagamaan.

Dilansir dari Gulf News, Sabtu (11/4/2026), kesepakatan itu mencakup pemberian lisensi penggunaan lahan sementara guna mengembangkan dan mengoperasikan infrastruktur terintegrasi untuk pengisian kendaraan listrik di area parkir masjid di seluruh Emirat Dubai.

Strategi Energi Bersih

Langkah strategis ini mencerminkan komitmen IACAD dalam mengadopsi solusi pintar dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesiapan masjid dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Perjanjian tersebut ditandatangani dalam sebuah seremoni resmi yang dihadiri oleh Ahmed Darwish Al Muhairi, Direktur Jenderal IACAD dan Engineer Ahmed Al Kaabi, Anggota Dewan Direksi UAEV sebagai perwakilan kedua pihak pada Kamis (9/4/2026).

Kontrak kerja sama ini berlangsung selama delapan tahun dengan opsi perpanjangan berdasarkan kesepakatan bersama, guna memastikan keberlanjutan proyek serta pengembangannya sesuai praktik terbaik dalam energi bersih dan infrastruktur cerdas.

Fasilitas Canggih Terintegrasi

Dalam implementasinya, proyek tersebut akan menghadirkan berbagai layanan komprehensif, mulai dari instalasi dan operasional stasiun pengisian daya modern di area parkir masjid, pemeliharaan rutin, pemantauan kinerja, hingga solusi pembayaran pintar yang aman.

Selain itu, teknologi manajemen energi canggih juga akan diterapkan untuk meningkatkan efisiensi serta menekan dampak lingkungan secara signifikan.

Tak hanya itu, proyek itu juga dilengkapi dengan aplikasi digital yang memungkinkan pengguna mengetahui lokasi stasiun pengisian daya yang tersedia, sehingga memberikan kemudahan akses sekaligus pengalaman layanan yang lebih modern bagi jemaah masjid.

Visi Masjid Masa Depan

Dalam pernyataannya, Ahmed Darwish Al Muhairi menegaskan proyek itu merupakan lompatan kualitatif dalam filosofi pengembangan layanan masjid.

"IACAD kini bergerak dari pola layanan konvensional menuju pembangunan ekosistem terintegrasi berbasis keberlanjutan yang mampu mengantisipasi kebutuhan masa depan masyarakat," tegasnya.

Menurutnya, integrasi solusi energi bersih di fasilitas masjid akan memperkuat peran masjid sebagai pusat komunitas yang dinamis dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Hal itu sekaligus menegaskan komitmen lembaga tersebut dalam menyelaraskan misi keagamaan dengan kebijakan nasional terkait energi, lingkungan, dan transformasi digital.

Sementara itu, Engineer Ahmed Al Kaabi menyatakan kerja sama ini mencerminkan pentingnya kemitraan efektif dalam mendorong mobilitas berkelanjutan di Uni Emirat Arab.

“Melalui upaya bersama dengan IACAD untuk menghadirkan infrastruktur pengisian kendaraan listrik di fasilitas masjid, kami berkontribusi dalam mengintegrasikan solusi transportasi bersih ke dalam fasilitas komunitas,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmen UAEV untuk terus memperluas jaringan pengisian daya kendaraan listrik serta mempercepat adopsi transportasi berkelanjutan sejalan dengan visi strategis negara.

Ali Al Darwish, Acting Chief Executive Officer UAEV, menambahkan kolaborasi ini merupakan langkah nyata dalam menghadirkan layanan pengisian kendaraan listrik di lokasi berbasis komunitas, dengan pendekatan strategis dalam pengembangan jaringan.

Sementara itu, Consultant Engineer Ali Al Halyan Al Suwaidi menjelaskan proyek tersebut dibangun di atas prinsip teknis mutakhir dengan penerapan teknologi pengisian kendaraan listrik terbaru, serta standar keamanan dan efisiensi operasional tertinggi.

Ia menambahkan, infrastruktur yang dibangun dirancang fleksibel dan dapat dikembangkan di masa depan, sekaligus terintegrasi dengan sistem manajemen energi pintar dan pemantauan kinerja.

Proyek itu sekaligus menegaskan peran pionir IACAD dalam mendukung keberlanjutan lingkungan, pengembangan infrastruktur cerdas, serta penguatan integrasi nilai-nilai keagamaan dengan tuntutan pembangunan modern.