Otoritas agama menghadapi tantangan serius di tengah derasnya arus digitalisasi. Fenomena baru ini tak hanya mengubah cara umat mengakses ajaran agama, tetapi juga memunculkan kekhawatiran akan distorsi pemahaman keagamaan yang semakin meluas di ruang publik.

Kondisi tersebut menjadi sorotan utama dalam Seminar Nasional yang digelar Asosiasi Dosen Pergerakan Indonesia (ADP) bekerja sama dengan UIN Walisongo Semarang, Sabtu (25/4), di Ruang Teater Gedung Rektorat Lantai 4 Kampus 3 UIN Walisongo Semarang.

Mengusung tema “Mencandera Masa Depan Kehidupan Beragama di Era Transformasi Digital”, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian agenda nasional ADP yang berlangsung selama tiga hari, 24–26 April 2026.

Forum tersebut mempertemukan refleksi akademik, tanggung jawab intelektual, dan komitmen kebangsaan dalam merespons kompleksitas keberagamaan di era digital.

Ketua Umum ADP, Abdurrahman Mas’ud, menegaskan transformasi digital telah mengubah lanskap keberagamaan secara fundamental.

Menurutnya, agama kini hadir dalam ruang yang semakin luas, tetapi juga rentan terhadap penyederhanaan dan politisasi.

“Transformasi digital bukan hanya perubahan teknologi, tetapi juga perubahan cara berpikir dan berinteraksi. Dalam kondisi ini, otoritas keagamaan menjadi semakin terbuka, tetapi juga rentan terhadap distorsi,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, Semarang memiliki posisi strategis dalam perjalanan organisasi ADP dengan peran yang cukup besar dalam menyiapkan agenda penting ADP, mulai dari peluncuran buku hingga persiapan musyawarah nasional.

"Kami berencana menyelenggarakan Munas setelah Muktamar NU. Saya menyambut gembira kegiatan ini berlangsung di sini karena UIN Walisongo merupakan salah satu pusat penting perkembangan intelektualisme Islam. Dari sinilah kita juga menginisiasi kegiatan AICIS,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya penguatan kaderisasi dan peran intelektual dosen dalam ruang publik.

“Salah satu indikator keberhasilan organisasi adalah munculnya banyak calon ketua umum serta semakin banyak kader dosen PMII yang menempati posisi strategis,” tambahnya.

Fenomena Fikih Prasmanan

Sementara itu, Rektor UIN Walisongo, Musahadi, dalam pidato kuncinya menegaskan istilah “mencandera” mencerminkan tantangan memahami perubahan zaman.

“Mencandera menjadi kata kunci penting karena terkait dengan kemampuan kita dalam memahami perubahan, menganalisisnya, sekaligus menentukan posisi kita di dalamnya. Transformasi digital pada dasarnya adalah tentang bagaimana kita merespons perubahan itu sendiri,” ungkapnya.

Ia menjelaskan transformasi digital ditopang oleh tiga pilar utama, yakni internet of things, big data, dan kecerdasan buatan, yang telah menghadirkan disrupsi di hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk praktik keberagamaan.

Musahadi juga memperkenalkan konsep “fikih prasmanan” sebagai fenomena baru dalam praktik keagamaan di era digital.

“Di dunia digital, siapa pun bisa berbicara tentang agama tanpa otoritas keilmuan yang jelas. Ini berbeda dengan tradisi keilmuan Islam yang berbasis pada isnad. Fenomena ini melahirkan apa yang saya sebut sebagai fikih prasmanan,” jelasnya.

Ia menegaskan dunia maya kini menjadi ruang baru pertarungan gagasan keagamaan.

“Karena itu, ADP dan para akademisi harus lebih intens hadir di ruang digital untuk menawarkan wacana keagamaan yang damai dan berorientasi pada rahmatan lil alamin. Tanpa itu, masyarakat bisa dengan mudah tersesat dalam arus informasi yang tidak terverifikasi,” tegasnya.

Rekomendasi Akademisi

Seminar itu dihadiri peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, seperti Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, UINSI Samarinda, hingga Universitas Kristen Satya Wacana.

Sejumlah akademisi turut menjadi narasumber, di antaranya Akhmad Taufiq, Eko Ernada, Aksin Wijaya, Ida Umami, serta Syamsul Ma’arif.

Dalam dua sesi panel, para narasumber membahas isu-isu krusial seperti fragmentasi otoritas keagamaan, krisis literasi digital, hingga pentingnya rekonstruksi pemikiran Islam berbasis keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan ekologis.

Diskusi berlangsung dinamis dan kritis, menegaskan bahwa perguruan tinggi dan akademisi memiliki peran penting dalam menghadirkan pemikiran keagamaan yang jernih, moderat, dan berkeadaban.

Seminar tersebut juga menghasilkan rekomendasi strategis guna memperkuat kehidupan beragama di Indonesia.