Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI terus mematangkan arah besar masa depan pesantren di Indonesia.

Penyusunan peta jalan (roadmap) pengembangan pesantren kini menjadi fokus strategis untuk memastikan lembaga pendidikan Islam ini tidak hanya bertahan, tetapi juga bertransformasi sebagai kekuatan sosial, ekonomi, dan kultural bangsa.

Agenda penting tersebut dibahas dalam kegiatan Penyusunan Peta Jalan Pesantren yang digelar di Jakarta, Rabu (7/5/2026), dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pengelola pesantren, hingga organisasi masyarakat.

Roadmap tak Boleh Sekadar Wacana

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, menekankan roadmap yang disusun harus berbasis realitas, terukur, dan memiliki dampak nyata.

“Roadmap tidak boleh hanya menjadi kumpulan narasi dan konsep tanpa implementasi nyata. Harus ada langkah konkret yang dapat dilaksanakan,” tegas Amien.

Pernyataan itu menjadi kritik halus terhadap berbagai kebijakan sebelumnya yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan riil pesantren.

Selama ini, perhatian terhadap pesantren masih cenderung berfokus pada aspek pendidikan formal, sementara fungsi pemberdayaan dan dakwah belum dioptimalkan.

Padahal, Undang-Undang Pesantren secara tegas menyebutkan tiga fungsi utama, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Ketimpangan Program Ekonomi Pesantren

Amien juga menyoroti ketimpangan akses program pemberdayaan ekonomi pesantren.

Dari sekitar 42 ribu pesantren di Indonesia, belum semuanya mendapatkan manfaat dari program inkubasi bisnis maupun penguatan kemandirian ekonomi.

“Dari sekitar 42 ribu pesantren yang ada, jangan sampai hanya sebagian kecil yang benar-benar tersentuh program inkubasi dan penguatan ekonomi,” ujarnya.

Kondisi itu menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan sistematis.

Roadmap yang disusun akan menggunakan kondisi riil sebagai baseline untuk menentukan arah kebijakan, termasuk target jangka menengah hingga visi besar 25 tahun ke depan.

Literasi Digital Jadi Kunci Masa Depan Santri

Tak hanya aspek ekonomi, penguatan kapasitas sumber daya manusia pesantren juga menjadi perhatian utama.

Amien menegaskan pentingnya literasi digital sebagai bekal santri menghadapi era transformasi teknologi.

“Hampir seluruh aspek kehidupan hari ini sudah masuk ke dalam platform digital. Jika santri tidak memiliki kemampuan literasi digital yang baik, mereka akan tertinggal,” katanya.

Selain itu, pembangunan budaya kepemimpinan yang sehat dan relasi sosial yang humanis di lingkungan pesantren dinilai menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi masa depan.

“Pesantren bukan hanya institusi pendidikan, tetapi juga ruang pembentukan peradaban,” tandasnya.

Pesantren dan Misi Kesejahteraan Sosial

Senada dengan itu, Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Arskal Salim, menegaskan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pesantren tumbuh bersama masyarakat. Karena itu, keberadaannya harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar,” ujar Arskal.

Ia menyebut indikator keberhasilan pemberdayaan pesantren tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari lahirnya alumni berjiwa wirausaha, berkurangnya persoalan sosial, serta terciptanya harmoni sosial.

“Kontribusi pesantren bagi masyarakat sangat besar dan sudah terbukti dalam sejarah panjang bangsa ini,” ungkapnya.

Pesantren sebagai Pusat Kebudayaan

Dalam forum yang sama, Konsultan Penyusunan Peta Jalan Pesantren, Alisa Wahid, menawarkan perspektif yang lebih luas terkait fungsi pemberdayaan pesantren.

“Pesantren bukan hanya economic hub, tetapi juga cultural hub atau pusat kebudayaan masyarakat,” ujar Alisa.

Ia menjelaskan bahwa roadmap yang sedang disusun mencakup perluasan dimensi pemberdayaan, mulai dari aspek sosial dan hukum, kesehatan dan keluarga, hingga lingkungan hidup.

Menurutnya, posisi pesantren sebagai institusi yang memiliki kedekatan sosial dan legitimasi moral menjadikannya aktor penting dalam transformasi masyarakat.

Menuju Pesantren Mandiri dan Adaptif

Diskusi dalam forum tersebut difokuskan pada penguatan strategi pengembangan pesantren yang adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk dinamika sosial dan budaya digital.

Berbagai masukan dari pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan roadmap.