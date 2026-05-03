Sebuah pengalaman spiritual sekaligus intelektual tersaji di Museum Alquran di Kawasan Budaya Hira, Kota Makkah, Arab Saudi. Museum tersebut tidak sekadar menjadi ruang pamer, tetapi juga jendela peradaban yang mengajak pengunjung menelusuri sejarah panjang mushaf suci umat Islam dari masa ke masa.

Dilansir dari Arab News, Minggu (3/5/2026), museum itu menghadirkan berbagai koleksi manuskrip langka dan artefak bersejarah yang mendokumentasikan perjalanan penulisan Alquran sejak awal Islam hingga era modern.

Setiap koleksi menjadi saksi bagaimana umat Islam menjaga kemurnian dan keotentikan kitab suci dengan penuh kehati-hatian dan dedikasi tinggi.

Salah satu koleksi paling mencuri perhatian adalah mushaf Alquran yang diukir di atas lempengan logam kuningan, berasal dari abad ke-18.

Karya tersebut menunjukkan tingkat presisi dan keahlian tinggi dalam seni Islam, sekaligus menggambarkan bagaimana estetika dan ketelitian ilmiah berpadu dalam proses penyalinan Alquran.

Keberadaan mushaf berbahan logam itu juga menegaskan tradisi penulisan Alquran tidak terbatas pada kertas atau perkamen.

Umat Islam sepanjang sejarah telah menggunakan berbagai media, mulai dari kulit, kertas, hingga logam, sebagai bentuk penghormatan terhadap wahyu Ilahi.

Lebih dari sekadar karya seni, artefak tersebut merefleksikan hubungan mendalam umat Islam dengan Alquran.

Upaya pelestarian ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual, menggabungkan kreativitas, kecintaan, dan rasa hormat dalam setiap goresan kaligrafi.