Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah (Al Washliyah) bersiap menggelar Muktamar XXIII yang akan berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, pada 7–10 Juli 2026.

Forum tertinggi organisasi itu mengusung tema besar “Berkhidmat Untuk Umat Menuju Indonesia Maju” dengan fokus utama pada penguatan ekonomi umat sebagai pilar menjaga ketahanan akidah.

Ketua Umum Al Washliyah, Masyhuril Khamis, menegaskan, muktamar kali ini bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan momentum strategis untuk merumuskan arah gerakan umat di tengah tantangan sosial-ekonomi yang semakin kompleks.

“Al Washliyah menilai bahwa ekonomi umat yang lemah dikhawatirkan dapat membuat akidah mereka mudah goyah. Untuk itu penguatan ekonomi umat dipandang penting,” ujar Kyai Masyhuril di Jakarta dalam keterangannya diterima inilah.com, Sabtu (9/5/2026).

Dibuka Presiden, Bahas Isu Strategis

Muktamar XXIII itu direncanakan akan dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran kepala negara menunjukkan agenda yang dibahas memiliki relevansi nasional, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi berbasis umat dan penguatan sektor keumatan.

Sejumlah isu strategis akan menjadi sorotan utama, dengan penekanan pada bagaimana umat Islam dapat mandiri secara ekonomi tanpa meninggalkan nilai-nilai akidah dan akhlak.

Menurut Kyai Masyhuril, gerakan penguatan ekonomi umat harus berjalan beriringan dengan pembinaan spiritual.

"Kita harus membenahi umat kita. Gerakan penguatan ekonomi juga harus menjadi perhatian utama untuk membentengi umat kita. Karena umat yang miskin dan lemah cenderung mudah terpengaruh (goyah) akidahnya. Untuk itu umat harus kuat secara ekonomi,” tambahnya.

Strategi Pendidikan Kurikulum Entrepreneur

Salah satu langkah konkret yang akan dibahas dalam muktamar adalah integrasi pendidikan kewirausahaan di lembaga pendidikan Al Washliyah. Organisasi ini diketahui memiliki jaringan sekolah yang luas dengan ribuan lulusan setiap tahunnya.

"Al Washliyah mempunyai banyak sekolah. Setiap tahun melahirkan 10-20 ribu lulusa. Nanti entrepreneur kita jadikan muatan lokal," ujar Kyai Masyhuril.

Ia menekankan pentingnya perubahan pola pikir sejak dini. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga membentuk mental mandiri dan produktif di kalangan generasi muda.

Kyai Masyhuril menegaskan bahwa entrepreneur adalah materi yang harus disampaikan kepada peserta didik di sekolah-sekolah. Pola pikir peserta didik yang pertama kali diubah agar punya pola pikir entrepreneur.

Seandainya mereka lulus sekolah tidak bisa melanjutkan ke bangku kuliah karena terkendala biaya, tapi mereka sudah punya pola pikir entrepreneur. Diharapkan mereka bisa berwirausaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam perspektif historis Islam, ia juga mengingatkan bahwa banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang sukses sebagai pengusaha.

”Jadi dalam Muktamar XXIII Al Jam’iyatul Washliyah, akan dibicarakan bagaimana teknisnya dalam pelaksanaan gerakan menguatkan ekonomi umat. Dai-dai di pedesaan saatnya nanti akan diupayakan menjadi pelaku ekonomi di lapangan,” jelasnya.

Dai sebagai Motor Ekonomi Umat

Lebih jauh, Al Washliyah merancang peran baru bagi para dai sebagai penggerak ekonomi di tingkat akar rumput. Tidak hanya berdakwah, mereka juga didorong memiliki keterampilan praktis di bidang ekonomi.

Dai yang telah lulus dari sekolah Al Washliyah, lanjut Kyai Masyhuril, nantinya diharapkan punya kemampuan di bidang pertanian, peternakan, wirausaha dan lain sebagainya. Sehingga mereka bisa menjadi penggerak atau pelaku ekonomi di berbagai daerah.

Langkah itu dinilai strategis, terutama dengan dukungan infrastruktur ekonomi syariah yang mulai berkembang, seperti koperasi dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yang dapat menjadi ekosistem pendukung bagi pemberdayaan ekonomi umat.

Selain sidang utama, Muktamar XXIII Al Washliyah juga akan diramaikan dengan berbagai kegiatan pendukung berskala nasional dan internasional.

Di antaranya Halaqoh Ulama Internasional dan Muktamar Muslimat Al Washliyah yang diharapkan memperkuat jaringan ulama serta peran perempuan dalam pembangunan umat.