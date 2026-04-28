Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mengecam keras peristiwa dugaan kekerasan yang terjadi di Daycare Little Aresha, Yogyakarta. Tak tanggung-tanggung, dari 103 anak yang dititipkan, sebanyak 53 anak diduga telah menjadi korban kekerasan, baik secara fisik maupun verbal.

Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK), Dr. Siti Ma'rifah, menegaskan bahwa tindakan tersebut adalah pelanggaran berat yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan agama. Menurutnya, aksi kekerasan ini bertentangan dengan prinsip maqoshid syariah, khususnya dalam poin hifzhu an-nasl atau menjaga keturunan dan perlindungan anak.

Gunung Es Kekerasan di Ruang Privat

Siti Ma'rifah yang juga merupakan putri Wakil Presiden ke-13 RI ini, mengkhawatirkan bahwa angka 53 korban hanyalah puncak dari gunung es. Mengingat Daycare Little Aresha telah beroperasi cukup lama, ia menduga jumlah korban bisa jauh lebih banyak dari yang terlaporkan saat ini.

"Ini menjadi alarm keras terkoyaknya ruang ramah anak yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaga generasi muda harapan bangsa," tegas Siti Ma'rifah saat berbicara kepada media, Selasa (28/4/2026).

MUI memberikan apresiasi terhadap langkah cepat kepolisian dalam menangkap para tersangka. Namun, Siti menekankan bahwa penangkapan saja tidak cukup. Harus ada sanksi yang memberikan efek jera agar tragedi serupa—yang sebelumnya pernah terjadi di Depok dan Riau—tidak terus berulang di kemudian hari.

Ironi Institusi Tak Berizin

Salah satu poin paling tajam yang disoroti MUI adalah status operasional Little Aresha yang ternyata tidak memiliki izin resmi. Fakta bahwa lembaga pengasuhan anak bisa berdiri dan beroperasi tanpa legalitas di tengah keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sebuah ironi besar.

Siti Ma'rifah mendesak pemerintah untuk lebih proaktif dalam melakukan "penyisiran" terhadap daycare ilegal. Ia menuntut agar setiap lembaga penitipan anak wajib memenuhi tiga syarat mutlak:

Izin Operasional & Akreditasi Berkala: Legalitas bukan sekadar administrasi, melainkan bentuk jaminan keselamatan.

Sertifikasi Kompetensi: Pengelola dan pengasuh wajib memiliki kualifikasi pengasuhan yang dibuktikan dengan sertifikat dan tes psikologi untuk memastikan kesehatan jasmani serta rohani.

Transparansi Digital: Memberikan akses CCTV secara real-time kepada orang tua.

"Jangan karena alasan agar anak disiplin dan mandiri, orang tua dilarang hadir atau tidak diberikan akses digital untuk pengawasan. Daycare wajib melengkapi sarana itu agar pengawasan jarak jauh tetap berjalan," tambahnya.

Pesan untuk Orang Tua: Jangan Tergiur Harga Murah

Menutup pernyataannya, MUI mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, untuk lebih mawas diri (aware) terhadap rekam jejak penyedia jasa penitipan anak. Ia memperingatkan agar orang tua tidak mudah tergiur dengan tawaran harga murah tanpa melakukan observasi lapangan yang mendalam.

"Penjelasan sepihak dari penyelenggara jangan langsung ditelan mentah-mentah. Lakukan observasi, cek kebenarannya, dan jangan takut melapor jika menemui kejanggalan atau perubahan perilaku pada anak sebagai deteksi dini kekerasan," pungkasnya.