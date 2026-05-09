Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti pentingnya langkah pemulihan psikologis atau trauma healing bagi korban kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di lingkungan pondok pesantren.

MUI menegaskan, penanganan kasus kekerasan seksual tidak boleh berhenti hanya pada proses hukum terhadap pelaku.

Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK), Dr Siti Ma’rifah, menekankan perlindungan terhadap korban harus menjadi perhatian utama.

Menurutnya, trauma healing sangat diperlukan agar korban dapat kembali pulih secara fisik maupun mental.

Putri Wakil Presiden ke-13 RI itu menegaskan, segala bentuk kekerasan seksual dan perbuatan asusila di mana pun terjadi, termasuk di pesantren, merupakan kejahatan serius yang wajib diproses secara hukum.

"Bersikap tegas dan tidak menoleransi segala bentuk perbuatan kekerasan seksual dan pebuatan asusila dalam bentuk apapun karena kejahatan serius yang harus diproses hukum. Jangan dinormalisasikan dan ada kompromi, apalagi dibiarkan kasusnya," kata dia di Jakarta dilansir dari laporan MUi Digital, Sabtu (9/5/2026).

Siti Ma’rifah juga menyoroti kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah.

Kasus tersebut disebut telah berlangsung sejak 2020 dan baru dilaporkan pada 2024. Namun, proses penanganannya sempat mandek karena adanya upaya penyelesaian secara kekeluargaan.

"Hal ini tidak boleh terjadi karena adanya relasi kuasa antara pengasuh dan santri yang menimbulkan tekanan kepada korban, terutama dengan menggunakan doktrin agama-agama," ujarnya.

Ia meminta pemerintah, khususnya Kementerian Agama, memperkuat pengawasan terhadap lembaga pesantren melalui audit tata kelola dan sistem pengawasan yang ketat.

"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dengan perangkatnya yang memberikan ijin penyelenggaraan pesantren agar mendorong adanya audit terhadap tata kelola dan sistem pengawasan di pesantren," sambungnya.

Selain itu, Siti Ma’rifah meminta agar orang tua diberikan akses lebih luas untuk ikut melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan penyelenggaraan pendidikan di pesantren.

Menurutnya, perlindungan terhadap korban harus mencakup mekanisme pelaporan independen, pendampingan advokasi hukum, hingga pemulihan psikologis sebagai prioritas utama.

"Kepada para korban, harus ada perlindungan, termasuk mekanisme pelaporan yang independen, pendampingan advokasi hukum, serta yang menjadi prioritas untuk dilakukan adalah langkah trauma healing," sambungnya.

Dalam upaya pencegahan, Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga (KPRK) MUI telah menggelar roadshow ke sejumlah pesantren untuk mengampanyekan gerakan anti kekerasan seksual.

Melalui program tersebut, MUI juga mengadakan training of trainers (ToT) bagi para pengasuh pesantren guna memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap santri.

Tak hanya itu, para santri juga didorong untuk berani berbicara dan melawan apabila mengalami tindak kekerasan seksual.

Siti Ma’rifah pun mengajak masyarakat lebih selektif dalam memilih pesantren dengan memperhatikan rekam jejak pengasuh, sistem pengawasan kelembagaan, serta komitmen pesantren dalam melindungi santri dari tindak kekerasan seksual.