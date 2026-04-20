Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan pentingnya penguatan pembinaan mental, spiritual, budaya, dan akhlak dalam sistem pendidikan nasional, termasuk di lingkungan perguruan tinggi.

Seruan itu mencuat di tengah sorotan publik terhadap dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI), yang dinilai menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga (PRK), Siti Ma'rifah, menyampaikan penguatan nilai-nilai akhlak harus menjadi prioritas dalam membentuk karakter mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan spiritual.

“Dalam sistem pendidikan kita lebih dikuatkan lagi pembinaan mental, spiritual, penerapan kurikulum berbasis budaya dan akhlak, termasuk di perguruan tinggi,” kata Dr Siti Ma'rifah dilaporkan MUI Digital, di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Krisis Karakter di Kampus

Siti Ma’rifah menilai, pendidikan yang terlalu berfokus pada aspek kognitif tanpa diimbangi pembinaan karakter berpotensi melahirkan krisis moral di kalangan mahasiswa.

Karena itu, ia mendorong agar kampus memperkuat pendidikan karakter melalui kurikulum dan aktivitas positif.

Ia juga menekankan pentingnya menumbuhkan rasa simpati dan empati mahasiswa terhadap sesama, serta menghindari normalisasi candaan atau obrolan yang tidak pantas.

“Peran orang tua dan lingkungan kampus sangat penting dalam membangun ekosistem pendidikan sehat lahir batin,” kata dia.

Kekerasan Seksual Tak Bisa Ditoleransi

MUI menyatakan keprihatinan mendalam atas dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa FH-UI.

Menurut Siti Ma’rifah, segala bentuk kekerasan seksual, baik verbal maupun fisik, merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat dibenarkan.

“Sangat prihatin. Kekerasan seksual baik verbal maupun fisik atau apapun namanya tidak dapat dibenarkan baik menurut norma agama, moral maupun hukum,” kata dia.

Ia menambahkan, fenomena tersebut tidak lepas dari pengaruh negatif pornografi yang kian mudah diakses.

Padahal, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai instrumen hukum untuk mengatur dan membatasi konten tersebut.

Apresiasi Langkah UI

MUI mengapresiasi langkah cepat pihak UI yang telah menonaktifkan status 16 mahasiswa FH-UI yang diduga terlibat.

Selain itu, proses investigasi yang dilakukan kampus dinilai sebagai langkah tepat untuk mengungkap fakta secara menyeluruh.

“Dari hasil investigasi penyebab dan kronologis serta akibat yang ditimbulkan baru bisa disimpulkan tindakan lanjutan apakah DO atau proses hukum,” ujarnya.

Namun demikian, Siti Ma’rifah menekankan pentingnya pendekatan pembinaan terhadap para mahasiswa tersebut, termasuk kemungkinan rehabilitasi jika terbukti mengalami kecanduan pornografi.

Perlindungan Korban Prioritas

Selain penindakan terhadap pelaku, MUI juga menyoroti pentingnya perlindungan dan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual.

Hal tersebut dinilai krusial untuk mencegah trauma berkepanjangan.

Menurutnya, penguatan tersebut bertujuan agar mahasiswa tidak hanya memiliki kecerdasan pikiran, tetapi juga sehat jiwanya serta menjunjung tinggi martabat dan kehormatan dirinya dan orang lain.

Desak Penertiban Pornografi

Lebih lanjut, Siti Ma’rifah meminta kepada Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI Meutya Hafid untuk memperketat pengawasan terhadap situs-situs berbau pornografi.

Ia juga mendorong pemerintah dan institusi pendidikan untuk terus meningkatkan mutu pendidikan berbasis karakter, serta memperbanyak kegiatan positif bagi mahasiswa.