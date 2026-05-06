Ketua Bidang Pesantren Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ahmad Fahrur Rozi, mengecam keras dugaan tindak kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Pati.

Pernyataan itu menegaskan kasus tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan serius terhadap nilai-nilai agama, pendidikan, dan kepercayaan masyarakat.

Dalam keterangannya, MUI menilai kekerasan seksual, terlebih terhadap anak di bawah umur, merupakan kejahatan berat yang tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apa pun.

Bahkan, penggunaan dalih keagamaan untuk membenarkan tindakan tersebut dinilai sebagai penyimpangan serius yang menyesatkan umat.

“Peristiwa ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi pengkhianatan terhadap amanah keagamaan, pendidikan, dan kepercayaan umat,” tegas Ahmad Fahrur.

MUI juga menegaskan tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam yang menjunjung tinggi kehormatan dan perlindungan terhadap manusia, khususnya anak-anak.

“Penggunaan klaim keagamaan, apalagi mengatasnamakan kenabian atau otoritas spiritual, untuk membenarkan tindakan tersebut merupakan bentuk kesesatan yang nyata dan penipuan terhadap umat,” ujarnya.

Desakan Tegas Penegakan Hukum

Sebagai respons atas kasus tersebut, Ahmad Fahrur menyampaikan sejumlah sikap tegas. Pertama, lembaga ini mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah cepat dan transparan dalam mengusut kasus tersebut hingga tuntas.

“Mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak cepat, tegas, dan transparan, serta memastikan pelaku dijatuhi hukuman maksimal tanpa celah impunitas,” ujarnya.

Selain itu, Ahmad Fahrur menilai tindakan pelaku telah merusak marwah pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan yang selama ini menjadi pilar moral masyarakat.

“Pelaku telah mencederai marwah pesantren dan merusak kepercayaan publik, karena itu tidak boleh ada perlindungan, pembiaran, atau kompromi dalam bentuk apa pun,” katanya.

Dorongan Reformasi Sistem Pengawasan

Ahmad Fahrur juga menyoroti pentingnya pembenahan sistemik di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan. Audit menyeluruh dinilai menjadi langkah krusial untuk mencegah terulangnya kasus serupa, terutama dalam relasi kuasa antara pengasuh dan santri.

Tak hanya itu, Ahmad Fahrur menekankan pentingnya sistem perlindungan santri yang konkret dan terukur, termasuk kehadiran mekanisme pelaporan independen serta dukungan hukum bagi korban.

“Menuntut adanya sistem perlindungan santri yang nyata dan terukur, termasuk mekanisme pelaporan yang independen, akses bantuan hukum, serta keterlibatan pihak eksternal dalam pengawasan,” tambahnya.

Pemulihan Korban Jadi Prioritas

Dalam aspek kemanusiaan, Ahmad Fahrur menegaskan pemulihan korban harus menjadi prioritas utama, dengan menjaga kerahasiaan identitas serta memastikan korban tidak mengalami trauma berulang.

“Kami menekankan kewajiban semua pihak untuk memprioritaskan pemulihan korban secara menyeluruh, menjaga kerahasiaan identitas, serta memastikan korban tidak mengalami reviktimisasi,” pungkasnya.

Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam kultus individu atau otoritas keagamaan yang tidak terkontrol.

Kepercayaan terhadap pesantren, menurutnya, harus diiringi sikap kritis, transparansi, dan komitmen kuat terhadap perlindungan santri.