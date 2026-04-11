Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti meningkatnya berbagai persoalan sosial yang dinilai kian meresahkan masyarakat, mulai dari praktik judi sabung ayam hingga maraknya peredaran narkoba di sejumlah wilayah.

Ketua MUI NTB, TGH Badrun, mengungkapkan laporan yang diterima pihaknya menunjukkan kondisi yang cukup mengkhawatirkan, terutama di Kota Mataram.

"Begitu terpilih, kami sudah langsung bekerja dan sampai kemarin kami sudah menerima laporan permasalahan-permasalahan keumatan yang justru sangat luar biasa. Salah satu yang sangat menonjol dan sangat mengkhawatirkan kita di Kota Mataram, ada tiga lokasi perjudian sabung ayam yang marak," ujarnya pada kegiatan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan MUI NTB masa khidmad 2025-2030 yang dirangkai dengan silaturahmi kebangsaan di Universitas Islam Negeri Mataram, Sabtu (11/4/2026).

Narkoba Menyebar di Hampir Semua Lingkungan

Selain perjudian, persoalan narkoba juga menjadi perhatian serius. Badrun menilai peredaran barang haram tersebut telah menjangkau hampir seluruh wilayah NTB.

"Kasus-kasus narkoba ini hampir setiap lingkungan di seluruh NTB, itu pasti ada," kata Badrun.

Fenomena tersebut memperlihatkan ancaman narkoba tidak lagi terbatas pada wilayah tertentu, melainkan telah menjadi persoalan struktural yang membutuhkan penanganan lintas sektor.

Seruan Sinergi Semua Pihak

Dalam menghadapi situasi tersebut, MUI NTB menegaskan kesiapan untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat.

"Pengurus-pengurus yang jumlahnya 125 ini siap untuk bekerjasama dengan Gubernur NTB, dan seluruh Tuan Guru di seantero NTB juga siap untuk mendukung Pak Gubernur bagaimana kita menyelesaikan permasalahan tersebut," katanya.

Langkah kolaboratif ini dinilai penting agar penanganan tidak berjalan parsial, melainkan menyentuh akar persoalan di tengah masyarakat.

Pemerintah Dorong Peran Ijtihad Sosial

Sementara itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mendorong MUI untuk memperluas peran, tidak hanya dalam ranah keagamaan, tetapi juga melalui ijtihad sosial.

"Salah satu tadi dari apa yang disampaikan oleh Ketua MUI NTB. Tetapi ada banyak masalah lain yang sangat membutuhkan keterlibatan MUI mulai dari pernikahan usia dini, narkoba, dan yang paling sensitif adalah masalah semakin banyak terjadi pelecehan seksual justru di institusi pendidikan Islam," ujarnya.

Ia menekankan, isu pelecehan seksual di lingkungan pendidikan Islam menjadi tantangan serius yang harus dihadapi bersama, sekaligus untuk mematahkan stigma negatif terhadap pesantren.

"Ini salah satu yang kita harapkan dari MUI, bagaimana berperan di depan, sehingga menunjukkan sekaligus menentang stigma itu. Bahwa kami umat Islam yang justru menentang hal-hal seperti itu (pelecehan seksual, red). Ini lah makanya kita melakukan ijtihad sosial," tegasnya.

Tiga Prioritas NTB dan Pentingnya Spiritualitas

Lebih lanjut, Iqbal memaparkan tiga prioritas utama pemerintahannya bersama Wakil Gubernur, yakni pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan pembangunan destinasi berkelas dunia.

Saat ini, jumlah kemiskinan ekstrem di NTB mencapai 114 ribu kepala keluarga yang tersebar di 106 desa.

Pemerintah menargetkan angka tersebut menjadi nol persen pada 2029, sekaligus menurunkan angka kemiskinan dari 12 persen menjadi satu digit di bawah rata-rata nasional.

Namun, Lalu menegaskan, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada penguatan aspek spiritual masyarakat.

"Memang dari tiga ini ada satu hal penting yang tidak disebutkan dalam tiga prioritas itu, yakni pembangunan spiritual. Ini (tiga prioritas) tadi tidak akan bisa kita capai tanpa kita memperkuat pembangunan spiritual," katanya.

Karena itu, lanjut Lalu, pembangunan spiritual ini menjadi program prioritas dan inilah yang kita titipkan pada MUI.

"Semoga MUI bisa memberikan bantuan dan dukungan bekerjasama dengan Pemprov NTB untuk mencapai tujuan tersebut," pungkasnya.