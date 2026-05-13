MUI Siapkan Kongres Besar, Fokus Persatuan Umat dan Masa Depan Bangsa

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat persatuan umat Islam dan menjaga kedaulatan bangsa melalui penyelenggaraan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII.

Forum strategis umat tersebut akan mengusung tema “Umat Bersatu, Bangsa Berdaulat, Negara Kuat”.

Tema itu dinilai relevan dengan situasi bangsa yang menghadapi beragam tantangan sosial, politik, budaya, hingga dinamika geopolitik internasional.

Di tengah keberagaman organisasi kemasyarakatan dan munculnya berbagai pandangan di masyarakat, persatuan umat dipandang menjadi fondasi penting bagi kokohnya negara.

Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, mengatakan tema tersebut dipilih sebagai jawaban atas kebutuhan umat untuk tetap solid di tengah perbedaan.

“Kongres Umat Islam ke-8 mengangkat sebuah tema ‘Umat Bersatu, Bangsa Berdaulat, Negara Kuat’. Jadi ada tiga kata kunci, bagaimana umat ini bisa bersatu di tengah keanekaragaman ormas, termasuk paham yang muncul di tengah-tengah masyarakat,” ujar Buya Amirsyah di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Rabu (13/5/2026), dilaporkan MUI Digital.

Menurutnya, perbedaan tidak boleh menjadi sumber perpecahan. Karena itu, MUI terus mendorong semangat ukhuwah melalui prinsip “Bersatu dalam Ushuliyah, Bertoleransi dalam Furu'iyah”.

“Ini harus menjadi tagline yang bisa mempersatukan kita,” katanya.

KUII VIII bukan sekadar forum seremonial. MUI menyiapkan berbagai agenda pra-kongres yang diarahkan untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, memperkokoh peradaban Islam, sekaligus memperluas kontribusi umat dalam kehidupan kebangsaan.

Salah satu agenda penting dilakukan melalui kerja sama dengan Kaukus Parlemen guna memperkuat peradaban demi mewujudkan perdamaian dunia.

Langkah itu menunjukkan isu persatuan umat tidak hanya berhenti pada aspek internal, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat peran Indonesia dalam percaturan global.

Di sisi lain, MUI juga memberi perhatian serius terhadap pesantren sebagai benteng pendidikan karakter dan moral bangsa.

Para ulama dan pesantren akan dilibatkan dalam penguatan karakter santri sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan pesantren sebagai aset nasional.

“Pesantren memiliki sejarah panjang di Indonesia yang banyak melahirkan tokoh-tokoh bangsa. Karena itu pesantren harus kita kawal sebagai aset bangsa,” ujarnya.

Sebagai bagian dari rangkaian menuju kongres, MUI juga akan menggelar Silaturahmi Nasional Penguatan Ukhuwah di Yogyakarta.

Agenda tersebut diharapkan menjadi ruang konsolidasi umat Islam sekaligus mempererat hubungan antarelemen masyarakat.

Tak hanya fokus pada isu keumatan dan kebangsaan, KUII VIII juga akan menghadirkan agenda seni budaya dan peradaban Islam.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat identitas budaya Islam yang moderat, inklusif, dan berakar kuat pada nilai-nilai kebangsaan.

Buya Amirsyah berharap kongres tersebut dapat melahirkan keputusan-keputusan strategis yang menjadi rujukan berbagai kalangan, mulai dari ulama, akademisi, dai, hingga pemangku kepentingan di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

“Insya Allah, kongres ini akan melahirkan keputusan yang baik dan menjadi rujukan bagi semua pihak,” katanya.

Lebih jauh, hasil-hasil kongres nantinya juga akan disampaikan kepada pemerintah, legislatif, dan yudikatif sebagai bentuk kontribusi umat Islam dalam menjaga kemaslahatan bangsa.

Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, MUI menilai peran umat Islam sangat penting dalam memperkuat ketahanan nasional dan menjaga kedaulatan Indonesia.