Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan Koperasi Syariah Merah Putih sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi umat berbasis prinsip syariah sekaligus menopang sektor riil nasional.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis, saat bersilaturahim bersama Dewan Pimpinan MUI dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan awal pekan ini.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh KH Cholil Nafis, didampingi Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Ketua MUI Bidang Ekonomi Syariah KH Sholahuddin Al Aiyyub, Bendahara MUI Trisna Djuwaeli, serta Wasekjen MUI Bidang Infokomdigi Dr Asrori S Karni. Silaturahim ini menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah nasional.

Dalam keterangannya, Kiai Cholil menegaskan, koperasi syariah tidak hanya berfokus pada simpan pinjam, tetapi juga mencakup aktivitas produksi dan distribusi produk halal sebagai bagian dari sistem ekonomi yang utuh.

"Bukan soal simpan pinjamnya saja, melainkan berkenaan dengan produk, menjual produk, termasuk produk-produk yang halal, itu kan juga bagian dari syariahnya," kata Kiai Cholil dilaporkan MUI Digital, di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Ia menilai, integrasi antara lembaga keuangan syariah dan sektor riil menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem ekonomi berbasis syariah yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan ini, koperasi tidak hanya menjadi lembaga pembiayaan, tetapi juga penggerak distribusi dan penguatan produk halal di tengah masyarakat.

"Jadi ekosistemnya terbentuk, karena memang ciri yang menjadi pembeda dengan yang lain itu ada lebih pada berkenaan dengan blendingnya ekosistem syariahnya itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Kiai Cholil mengungkapkan Menteri Koperasi telah mulai menyiapkan sumber daya manusia yang akan mendukung pengembangan koperasi syariah, termasuk keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan operasional sesuai prinsip syariah.

"Ya mungkin dilatih juga pengalaman, pengetahuan tentang syariah kepada manajemen, manajer-manajer dari syariah itu. Tapi ini opsional, di tempat dimana yang mau membuka koperasi syariah itu," kata Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat.

Meski demikian, MUI menegaskan penerapan Koperasi Syariah Merah Putih bersifat opsional dan tidak menjadi kewajiban.

Pendekatan tersebut memberikan fleksibilitas bagi daerah atau komunitas yang ingin mengembangkan koperasi berbasis syariah sesuai kebutuhan dan kesiapan masing-masing.