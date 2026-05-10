Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr. H. Anwar Abbas, menegaskan narkoba hukumnya haram meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam dalil.

Keharaman narkoba, menurutnya, ditetapkan melalui ijtihad ulama karena dampaknya yang merusak lima tujuan utama syariat Islam (maqashid syariah).

Pernyataan tersebut disampaikan Buya Anwar Abbas saat membuka kegiatan Silaturahmi Nasional dan Diskusi Publik Gerakan Nasional Anti Narkoba (GANAS ANNAR) MUI Pusat di Aula Buya Hamka, Kantor MUI Pusat, Jakarta, Kamis pekan ini dilansir dari MUI Digital, Minggu (10/9/2026).

“Kalau kita lihat dari perspektif maqashid syariah, kita tahu ada lima maqashid syariah. Narkoba ini saya lihat merusak kelima-limanya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, lima tujuan utama syariat Islam meliputi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Penyalahgunaan narkoba, kata dia, secara nyata menghancurkan seluruh aspek tersebut dan membawa manusia pada kerusakan sosial maupun spiritual.

Dalam kesempatan itu, Buya Anwar Abbas juga mengutip firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 195 yang melarang manusia menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

“Tuhan berfirman, jangan engkau biarkan dirimu jatuh dan terjebak ke dalam kebinasaan. Mengonsumsi narkoba jelas melanggar firman Tuhan,” katanya.

Buya Anwar Abbas menilai bahaya narkoba tidak hanya merusak fisik, tetapi juga menghancurkan akal manusia.

Ia menyinggung fenomena yang dilihatnya di sejumlah negara maju akibat penyalahgunaan narkoba.

“Saya akhir-akhir ini suka melihat fenomena di negara-negara maju. Salah satu hal yang saya lihat, yang menyedihkan dan mengenaskan adalah munculnya zombie-zombie di beberapa kota besar,” ungkapnya.

Menurutnya, istilah “zombie” menggambarkan kondisi manusia yang kehilangan kesadaran, kepedulian terhadap diri sendiri, hingga keterhubungan dengan lingkungan sosial akibat pengaruh narkoba.

Karena itu, ia menegaskan bahwa perjuangan melawan narkoba bukan sekadar gerakan sosial, tetapi juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral umat Islam dalam menjaga kehidupan manusia.

“Tugas ini merupakan ibadah. Jadi tidak hanya berdimensi duniawiah saja, tetapi juga berdimensi ukhrawi,” tuturnya.

Buya Anwar Abbas menambahkan, bagi umat Islam yang meyakini kehidupan akhirat, upaya memberantas narkoba merupakan ladang amal yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan agama.