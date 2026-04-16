Pemakaian syal Palestina oleh para pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah tokoh yang hadir dalam acara Halal Bihalal MUI di Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026) malam menjadi penegas sikap moral umat Islam Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.

"Saya ingin mengatakan, setiap MUI ada pertemuan, selalu ada sorban (syal Palestina) seperti ini. Keliatannya cuma kain putih, kemudian ada simbol bendera Palestina," kata Ketua Umum MUI, KH. M Anwar Iskandar, saat memberikan sambutan.

Ulama kharismatik asal Kediri, Jawa Timur itu menegaskan, penggunaan syal Palestina bukan sekadar atribut, melainkan simbol nyata solidaritas MUI terhadap Palestina.

Ia menegaskan, dukungan tersebut tidak akan pernah padam sebagai wujud kemanusiaan universal.

Kiai Anwar juga mengajak seluruh pihak untuk tidak ragu menunjukkan dukungan, termasuk dengan mengenakan syal Palestina sebagai ekspresi empati terhadap penderitaan rakyat Palestina.

"Dan itu tidak akan pernah padam. Sampai kapanpun. Mudah-mudahan Allah memberi pertolongan. Jangan kecil hati, jangan pesimis, kita akan terus doakan kepada bangsa Palestina dan orang-orang Gaza," ungkapnya.

Ia meyakini, pertolongan Allah SWT akan datang kepada bangsa Palestina pada waktunya.

"Dalam kehidupan dunia ini, yang penting kita jangan bermusuhan dengan siapapun. Karena Islam mengajarkan kita itu tidak boleh bermusuhan dengan siapapun, kecuali orang zalim," tegasnya.

Nilai Agama sebagai Fondasi

Dalam kesempatan itu, Kiai Anwar juga menekankan pentingnya ilmu agama sebagai fondasi utama kemajuan bangsa.

Menurutnya, kemajuan teknologi tanpa nilai agama hanya akan melahirkan kehampaan.

"Bangsa ini butuh nilai agama. Teknologi, knowledge penting. Tapi nilai agama juga sangat penting. Kemajuan tanpa nilai agama, sama saja dengan jasad tanpa ruh," kata Kiai Anwar.

Ia mengingatkan, ajaran Islam tidak hanya menekankan hubungan dengan Allah (habluminallah), tetapi juga hubungan antarmanusia (habluminnas), yang menjadi kunci harmoni sosial.

Seruan Persatuan dan Perdamaian

Kiai Anwar menegaskan, seluruh manusia pada hakikatnya adalah saudara.

Ia mengutip ajaran Rasulullah SAW bahwa tidak ada keunggulan suatu suku atau ras, kecuali ketakwaan.

"Oleh karena itu, berdamailah, hiduplah dalam damai, karena damai itu kebutuhan kita, bersatu itu adalah kebutuhan kita. Mari kira kembali ke fitrah kita, kembali ke asal kejadian kita, bahwa kita ini dijadikan oleh Tuhan tidak untuk berantem," tegasnya.

Ia menambahkan, manusia diciptakan untuk saling mengenal dan membangun kesepakatan demi kehidupan yang damai dan sejahtera.

"Apapun latar belakang kita, suku kita, agama kita, atau hanya perbedaan ormas. MasyaAllah, atau hanya perbedaan ormas, atau hanya perbedaan hari raya, mari kita berdamai. Karena hakikatnya damai itu nikmat," lanjutnya.

Kiai Anwar pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengedepankan sikap saling memaafkan, menasihati, dan bermusyawarah sebagai fondasi kehidupan berbangsa.

Dihadiri Tokoh Nasional

Acara bertajuk Bersatu dalam Ukhuwah untuk Keadilan dan Perdamaian Dunia ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Turut hadir pula Kepala BGN Dadan Hindayana, Ketua Komisi Yudisial Abdul Chair Ramadhan, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, dan Wakil Ketua Baznas RI Zainut Tauhid Sa'adi.